دعوات في عدن لشفط المياه الراكدة وسط مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة

ناشد سكان عدد من الأحياء في مدينة “عدن” جنوبي البلاد السلطات بسرعة شفط المياه الراكدة التي خلفتها الأمطارو السيول، وسط مخاوف من تفشي الأمراض والأوبئة بسبب تلك المياه.

وأدت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة عدن العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد الأسبوع الماضي إلى اختلاط مياه السيول بمجاري الصرف الصحي وهو ما يهدد بكارثة صحية كبيرة في المدينة التي تشهد تردٍّ في القطاع الصحي.

وقال سكان محليون وشهود عيان في حي الممدارة في الشيخ عثمان، وحي السعادة في خورمكسر لـ”المصدر أونلاين” إن الأمطار التي هطلت على المدينة أدت إلى طفح المجاري من بعض نقاط تفتيش الصرف الصحي ما أدى إلى اختلاطها بعد ذلك بمياه السيول.

وقال السكان إنهم يخشون من أن يتسبب ركود المياه في انتشار بعض الأمراض والأوبئة بالتزامن مع انتشار مرض حمى الضنك والحميات التي تنتقل بعضها عن طريق البعوض الذي يتكاثر في المياه الراكدة.

وأفاد السكان أنهم ناشدوا الجهات المسؤولة في السلطة المحلية ومكتب الصحة والمجلس الانتقالي الجنوبي للتدخل ودعم إرسال سيارات لشفط المياه الراكدة ودعم حملات للرش الضبابي لكن السكان قالوا إنهم لم يتلقوا أي رد.

ومنذ هطول الأمطار الغزيرة على مدينة عدن في الـ21 من ابريل الجاري لا تزال بحيرات المياه الراكدة باقية وسط الشوارع والأحياء السكنية، وأدى هذا إلى تعرقل حركة سير المواطنين إضافة إلى تضرر مولدات الكهرباء في بعض الأحياء، في حين تسببت مياه الأمطار في طفح مياه الصرف الصحي وتعطل بعض نقاط تفتيش المجاري.