دعوات لتحالف حزبي «المؤتمر» و«الإصلاح» .. فهل يصلح الحزبان ما افسده الحوثي ؟

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أطلق سياسيون وناشطون يمنيون دعوات على مواقع

التواصل الاجتماعي من أجل تشكيل تحالف بين حزبي «المؤتمر الشعبي» و«التجمع اليمني

للإصلاح»، بحيث يشكل نواة لتوحيد ما وصفوه بـ«الصف الجمهوري» في مواجهة الانقلاب

الحوثي.

وعلى الرغم من المعوقات التي يراها المراقبون

أمام إقامة مثل هذا التحالف الحزبي، إلا أن الخطوة جيدة، ويجب أن يتم الإعداد لها

لتجاوز خلافات الحزبين، خصوصاً بعد أن فشلت مساعٍ سابقة في احتواء خلافاتهما.

وأبدى القيادي في الحزب أحمد عبيد بن دغر، وهو

رئيس الحكومة السابق ومستشار الرئيس اليمني، في بيان بثه على صفحته في «فيسبوك»،

بخصوص دعوات توحيد الحزبين في تحالف وطني، تأييده للفكرة.

وقال بن دغر: «الواجب الوطني يفرض علينا تلبية

كل دعوة مخلصة من شأنها دعم جهود تعزيز وتمتين عرى التضامن الوطني لإنقاذ بلادنا

من هزيمة محتملة، ودمار هائل أسبابه واضحة، وتقسيم يدبر ويخطط له بعناد في السر

والعلن».

وأضاف: «قسمتنا المصالح الدنيا المؤقتة في

السنوات الماضية، فهزمنا أنفسنا، وهزمنا قيمنا النبيلة معنا، وألحقنا ببلدنا

أضراراً جسيمة، وحان الوقت لأن نصحح مواقفنا ونرتقي بنضالنا وطموحاتنا نحو غايات

ومصالح بلدنا الكبرى».

وبين بن دغر أنه يقف إلى جانب النداء الذي

أطلقه وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان، من صنعاء، لتحالف وطني يكون في أساسه

حزبا «المؤتمر» و«الإصلاح»، وكل أحزاب الجمهورية والوحدة والديمقراطية.

ويرى بن دغر أن تستند هذه الوحدة الحزبية إلى

«معالمها وخطوطها العريضة في مخرجات الحوار الوطني»، وقال: «فليس هناك تحالف حقيقي

يقف في الفراغ، هذه قضايانا الكبرى الملحة اليوم، وما عداها فأمره متروك للتاريخ

ليقض فيه حكمه، لنتوحد قبل فوات الأوان، ولنحشد الجماهير حول هذه الأهداف».

ودعا بن دغر من أشار إليهم بـ«السياسيين

والقادة والمناضلين الأحرار والشباب والمرأة في داخل الوطن وفي خارجه»، للالتفاف

حول الدعوة، وقال: «نقولها صريحة لم يعد لديكم غير العودة للشعب اليمني،ع٧ خاطبوه

واجهوه بالحقائق المرة، فهو سندكم وذخيرتكم وطاقة الفعل التي لا تهزم، فلنعد إليه

جميعاً، بوحدة في الأهداف والغايات، فهو المنقذ إن بقي في أعماقنا روح من أحرار

سبتمبر، وفي عقولنا بعض من قيم ثوار أكتوبر، وأخيراً إن بقي في وعينا وقناعتنا شيء

من نبل وحدويي مايو العظيم».

كانت جهود سابقة أفضت إلى إشهار تحالف وطني

للأحزاب اليمنية المؤيدة لـ«الشرعية» في أبريل (نيسان) الماضي، تتصدره قيادات من

حزب «المؤتمر الشعبي»، الجناح الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، وقيادات حزب

«الإصلاح»، غير أن أغلبية قيادات حزب «المؤتمر» الموالين للرئيس الراحل علي عبد

الله صالح والمقربين أو الخاضعين للميليشيات الحوثية في صنعاء لم يكونوا ضمن

التحالف.

كان مستشار الرئيس هادي، الدكتور رشاد العليمي،

الذي اختير بالإجماع رئيساً للتحالف الحزبي، قال حينها لـ«الشرق الأوسط»، إن

الأحزاب اليمنية تعلمت الدرس، ووصلت لنتيجة مفادها بأن خلافاتها وانقساماتها كان

لها دور رئيسي في سيطرة الميليشيات الحوثية على الدولة ومؤسساتها، واعداً بأن يعمل

التحالف الجديد، الذي تأخر كثيراً – بحسب تعبيره – على استعادة الدولة وإعادة

الأمن لليمن.

وفي حين كشف العليمي عن أن التحالف الحزبي

المعلن الذي تشارك فكرة تأسيسه مع السياسي اليمني الراحل عبد الكريم الإرياني، قبل

ثلاث سنوات، قال إنه يأمل أن يضع الميليشيات الحوثية في عزلة ويشكل حصاراً

اجتماعياً وسياسياً عليهم، ويدفع باتجاه استعادة الدولة وتحقيق السلام ورفع

المعاناة والظلم عن الشعب اليمني.

ويعتقد مستشار الرئيس اليمني أن «أهمية توحيد

الأحزاب تنبع اليوم من قاعدة أن الخلافات والصراعات الحزبية كانت أحد الأسباب التي

مكنت الميليشيات المدعومة من إيران من الاستيلاء على مؤسسات الدولة، وتسخيرها

لخدمة المشروع الإيراني التوسعي على حساب المصالح الوطنية اليمنية، وما ترتب على

ذلك من تداعيات على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، حيث حولت الميليشيات اليمن إلى

قاعدة انطلاق للاعتداء على الدول المجاورة، خصوصاً المملكة العربية السعودية».

واعتبر العليمي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن

«توحيد كافة المكونات السياسية في هذا الظرف حول الأهداف الوطنية والمرجعيات

الحاكمة للعملية السياسية يشكل حصاراً اجتماعياً وسياسيا للانقلابيين، لإجبارهم

على الانصياع لحل سياسي شامل ينهي الانقلاب، وما ترتب عليه من آثار، ويفتح المجال

لليمنيين جميعاً، وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الدولة،

وإعادة بنائها بمشاركة جميع اليمنيين من دون استثناء».