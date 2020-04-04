دعوات لطارق عفاش بالافراج عن معتقلي المخا

دعا نشطاء ومواطني من مديرية المخا غرب محافظة تعز العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد حراس الجمهورية بالافراج عن مواطني المديرية.

وقال النشطاء إلى العميد طارق عفاش قائد القوات المشتركة

لايخفى عليكم انه يتواجد من أبنائنا واخواننا في سجونكم ومعتقلاتكم.

واشار هناك كوكبة من الشباب المعتقلين قد تم الإفراج عن بعضهم والبعض الآخر مازل يقبع في غياهيب سجونكم.

واضاف النشطاء العالم اجمع الآن يقف على كف عفريت بسبب جائحة كرونا(كوفيد١٩) ورمضان على الأبواب

ونطالبكم بأحد الأمرين.

وواصل النشطاء اما إطلاق سراح غير مشروط أو الإسراع بمحاكمتهم ومن تورط يأخذ الجزاء المناسب له ومن ثبتت ببرائته يجب اطلاق سراحه.

الجدير بالذكر ان سبب اعتقالهم هو رفع الصرخة ابان تواجد الحوثيين في المخا حيث كانوا ينفذوها تحت الاكراه من الحوثيين.