المشهد اليمني

دعوة يمنية للخروج السلمي لإسقاط المليشيات التخريبية

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 22 دقيقة
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المشهد اليمني

وجه قيادي مؤتمري، اليوم الخميس، أول دعوة للخروج السلمي لإسقاط المليشيات التخريبية.

وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عبدالله الحضرمي، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدها “المشهد اليمني”، “أيها المؤتمريون.. توحدوا فإنه زمانكم، اسقطوا زمن المليشيات المخربة وزمن (ما اسماه) التحالف المدمر وزمن الشرعية السامة”.

وخاطب الحضرمي المؤتمريون قائلا: “خوضوا مسؤوليتكم وانهضوا بوصية، الذي استشهد وصوته يدوي في الأصقاع: لست عميلاً لدولة ولا نظام لا شقيق ولا صديق، أنا عميل لهذا الشعب وأموت في سبيله”.

‏وتابع الحضرمي: “على الشعب أن يخرج ضد الجميع، أن ينتفض لدمه المراق، لأبنائه الذين قضوا تحت الأنقاض وفي جبهات الوهم، للقمة عيشه، لمرتبه، لسكينته وأمنه، لمستقبل ابنائه، لوحدة بلاده، خروجاً غاضباً ضد التحالف وحلفائه وضد الحوثي وحلفائه”.

وختم تغريداته: “حثوا على الخروج السلمي”.

وكانت مصادر اعلامية، أكدت استعداد قواعد حزب المؤتمر في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الى استئناف انتفاضة الرئيس الراحل صالح وأمين عام حزبه عارف الزوكا.

 

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المشهد اليمني

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