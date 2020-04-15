دفاعات التحالف تدمر باليستي أطلقه الحوثيون استهدف مأرب

اعترضت الدفاعات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة الحوثي الانقلابية، أمس، على مدينة مأرب (شرق صنعاء)، وفق مصادر عسكرية وشهود في المدينة الخاضعة للحكومة الشرعية.ويعد الهجوم الصاروخي الحوثي الثالث على مأرب منذ إعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار من جانب واحد، الخميس الماضي، فيما صعدت الجماعة الموالية لإيران من خروقها في الحديدة وأغلب جبهات القتال.

وتنوعت الخروق الحوثية بين شن هجمات على مواقع عسكرية لمحاولة التقدم ومحاولات تسلل واستهداف بالصواريخ وضرب بمختلف العيارات، إضافةً إلى الاستمرار في استحداث مواقع وتحصينات وحشد تعزيزات بشرية وآليات لمواقعها في مختلف الجبهات، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وقال المركز في بيان إن «الميليشيات الإرهابية واصلت إطلاق الصواريخ على المدن والمعسكرات، خلال الفترة ذاتها وشنت قصفاً مكثّفاً بالمدفعية الثقيلة وبقذائف الهاون وبالدبابات وعربات (بي إم بي) وقذائف (آر بي جي) ومختلف أنواع العيارات على مواقع الجيش الوطني في جبهات صرواح والملاجم وجبهة كرش وجبهة مريس ومواقع في جبهة ثرّة ومواقع غرب تعز».

واستهدفت الجماعة، وفق البيان، مواقع في جبهات حرض وعاهم ومواقع شمال الجوف وشرق مديرية الحزم، وحشدت تعزيزات بشرية ومعدات قتالية إلى جبهات مريس بالضالع والمسيمير بلحج وصلب ونجد العتق بمديرية نهم وهيلان وصرواح غرب مارب.