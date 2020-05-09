دكتور من عدن يروي قصة إصابته واسرته بفيروس كورونا ويوجه تحذيرا للمواطنين

روى الدكتور العدني سباح علوي اصابته بفيروس كورونا منذ ايام والذي انتقل الى عدد من افراد اسرته.

وشرح الدكتور سباح علوي الذي يسكن في مدينة عدن كيفية اصيب بالفيروس واعراضه.

وقال في نص منشوره:انا الدكتور سباح علوي اليوم سوف احكي لكم قصتي وحتى يعرف المواطن بتجربتي القاسية مع المرض .

عندما ذهب اخي الدكتور عبدالفتاح السعيدي لمستشفى الوالي كان يوم الاربعاء تاريخ ٢٩ أبريل لزيارة د قاسم الاصبحي ..يوم الجمعة تاريخ ١مايو اتصل بي د.عبدالفتاح قالي تعال انا تعبان رحت له واحضرت له ادوية ومسكنات .

السبت رجعت عنده وكان تمام وجلسنا ساعتين نتكلم عشان اطمنه وروحت الأحد حسيت بالم بالحلق وجفاف وصداع فطرت وغرغرت وبرضه رحت له وكانت حالته اسواء واخذته للمستشفى عشان مقطعية ورجعنا اخذ منه مسحة الاحد وثاني يوم طلعت نتيجته ايجابية كوفيد ١٩ يوم الثلاثاء حسيت تعب جسمي شديد. عزلت نفسي واخذت كل الخلطات الي تقوي المناعة مثل حبة سوداء مع عسل .ليمون .ثوم .زيت الحبة السوداء.وايضا علاجات مثل هيدروكسي كلوروكوين حبتين اول يوم ثم حبة يوميا ازيثرومايسين حبة باليوم فيتامين سي واسبرين حبة باليوم مع مهديات سولبادين فوار وبندول اكسترا وبيرفلجان .

الأربعاء بدأت الحمى ٣٨.٢ والم عضلات فضيع يخليني أصيح ايضا مع كحة مؤلمة استخدمت كلكسان مضاد التخثر حقنة تحت الجلد يوميا وايضا حقن سيفترايكسون ..

الم الجسم شديد جدا لدرجة ما ينفع أي مهدي.الالم يذهب وكأنك بخير ثم يعود بشكل شرس .

قبل يومين زوجتي راحت منها حاسة الشم والتذوق والم بالجسم واليوم الجمعة ارتفعت درجة حرارة ابنتي ٩ أعوام الي ٣٨.١ .وايضا نزيف بابني الأوسط ٦ أعوام من الأنف لأول مرة منذ ولادته ولكن توقف والحمد لله.

ما نمر به من تعب ليس قليل واتمنى من كل رب أسرة ان يحذر على اهله واطفاله واسأل العلي القدير أن يبعد عنكم كل مكروه.

يذكر ان حالات الاصابة بفيروس كورونا بلغت حوالي 35 حالة في عموم اليمن وتصدرتها محافظة عدن ب 24 حالة