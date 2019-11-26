دليل أشهر صالات تزلج عائلية في الرياض

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دليل أسماء أفضل صالات تزلج عائلية في الرياض ، من أكثر الرياضات الشتوية المحببة لقطاع كبير من أفراد المجتمع، والتي يحب جميع أفراد الأسرة مشاركة هذه المتعة معاً هي رياضة التزحلق على الجليد، أو التزلج في صالات التزلج العائليةء. وتحرص المملكة العربية السعودية على توفير هذه الصالات إما بالمدن الترفيهية أو بالمولات الكبري ، وفيما يلي مقال في موسوعة حول أشهر صالات التزلج بالرياض ,

أفضل صالات تزلج عائلية في الرياض فال

تقع الصالة بمركز فال التجاري والذي يوجد بصلاح الدين، بطريق الملك عبد العزيز الفرعي بالرياض.

كما ويشمل المركز على ساحات الألعاب الإلكترونية، وصالة ألعاب بلياردو، وألعاب للأطفال.

توجد ساحة لركن السيارات.

صالة تزلج بانوراما

توجد ببانوراما مول وتعتبر من أكبر صالات التزلج بالرياض.

التزلج بهذه الصالة متاح للجميع، وبشكل خاص للأطفال.

ويوجد بانوراما مول بشارع التخصصي، المعذر الشمالي بالرياض.

صالة تزلج سلام مول

وتوجد صالة التزلج على الجليد للأطفال وزويهم بمدينة سباركيز بالمول.

يتوفر بالصالة مدربين لرعاية الأطفال، وتدريبهم على حفظ التوازن وكيفية التزلج.

يوجد بالصالة مساحات للاستراحة وتناول المشروب المفضل.

ويوجد السلام مول بالجهة الغربية للرياض، ويعمل يومياً من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً، ماعدا يوم الجمعة فيبدأ العمل فيه من الواحدة والنصف مساءً وحتي منتصف الليل.

صالة التزلج النسائية في الرياض