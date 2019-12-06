دليل السعرات الحرارية في الالبان والزبادي بجميع أنواعها من خلال موقع محتوى , الحليب يعتبر من المغذيات الاساسية للإنسان منذ الصغر و المنصوح بتناولها بأستمرار مالا يقل عن كوب في اليوم فهو يعتبر مصدر أساسي للكالسيوم الهام لبناء العضلات والعظام ويحتوى على نسبة من البروتين الذي يبني العضلات .

السعرات الحرارية في اللبن الحيواني

يأتي اللبن الحيواني من مصدر الحيواني والتي تختلف نسبة السعر الحرارية على حسب نسبة الدسم الموجودة في اللبن ويمكن تلخيصها على النحو التالي :

كل كوب من الحليب البقري كامل الدسم يحتوى على 150 سعر حراري منها 71 سعر حراري دهون .

كل كوب من الحليب البقري قليل الدسم يحتوى على 110 سعر حراري .

كل كوب من الحليب البقري خالي الدسم يحتوي على 80 سعر حراري .

كل كوب من اللبن الرائب يحتوي على 100 سعر حراري .

السعرات الحرارية في اللبن النباتي

يستخلص اللبن النباتي من مصادر غير حيوانية والتي يفضلها تناولها النباتيين وتشمل السعرات الحرارية على النحو التالي :

كوب من حليب اللوز غير محلي يحتوى على 30 – 60 سعر حراري .

كوب من حليب جوز الهند الخفيف الموجود في علب الكرتون غير الحليب الدسم في العلب المعدنية تحتوى على 50 سعر حراري .

كل كوب من حليب الأرز يحتوي على 120 سعر حراري .

كوب من حليب الصويا الغير محلي يحتوى على 80 – 100 سعر حراري .

السعرات الحرارية في اللبن المجفف

اللبن المجفف هو من منتجات الألبان التي ظهرت في الفترة الأخيرة ويدخل في الكثير من المعجنات ويمكن تناوله بإضافته للماء المغلي أو مع الحليب الأخر لزيادة القيمة الغذائية .

وفقا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية قد سجل أن تناول نصف كوب من الحليب البودر يحتوي على 159 سعر حراري وفقا لمعدل السعر الحرارية المطلوبة للفرد ما يعادل 2000 سعر حراري فإن تناول ربع كوب من الحليب المجفف يمد الجسم 8% من السعرات الحرارية التي يحتاجها .

كثير من يتبعون الانظمة الحمية الغذائية يسألون إذا كان تناول الحليب البودر يزيد من الوزن أم ينقصه وهذا يعتمد على فاعلية اللبن البودر ونوعه معدل الاستهلاك ووفقا على النظام الغذائي الذي تتبعه وعدد السعرات الحرارية المطلوبة ومعدل اكتساب الوزن وفقدانه .

السعرات الحرارية للزبادي

لا يجب التغاضي عن الزبادي كمنتج مصنوع من الحليب ومن أهم المغذيات لأنظمة الرجيم والتي تحتوى على نسبة قليلة من السعرات الحرارية فتناول فنجان من الزبادي كامل الدسم يحتوى على 141 سعر حراري , وتناول كأس من الزبادي خالي الدسم يحتوي على 114 سعر حراري .

وعلبة زبادي بوزن 155 جم يحتوي على 105 سعر حراري .

الزبادي قليل الدسم يحتوى على نسبة من البروتين التي تصل إلى 12 جرام لكل 8 أونصة والتي تزن 170 جم ويعادل 107 سعر حراري .

أما تناول علبة زبادي بمعدل 8 أونصة كامل الدسم تحتوى على 8 جرام من البروتين ما يعادل 170 جم ويشمل 104 وحدة حرارية .

السعرات الحرارية الزبادي كامل الدسم

تناول كل 100 جرام من زبادي كامل الدسم يحتوى على :

97 سعر حراري .

30 جرام من الكالوري في المياه .

5 جرام من البروتينات .

98 جرام من الوحدات الحرارية في الكربوهيدرات .

5 جرام من سعر الحرارية السكر .

ومن هنا فقد عرضنا عليكم بشكل مفصل السعرات الحرارية الزبادي واللبن بمختلف أنواعه .

من لديه أي استفسار حول القيمة الغذائية والسعرات الحرارية نستقبل تعليقاتكم أسفل المقال عبر موقع محتوي .