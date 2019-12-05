دليل كامل السعرات الحرارية في الاسماك من خلال موقع محتوى , السمك من الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار ويدخل في الكثير من الوصفات ويتوفر منه العديد من الأنواع مثل السمك البوري والبلطي والسلمون والتونة وغيرها .

جدول السعرات الحرارية للأسماك

كل 100 جرام من :

السمك ثعبان مطبوخ يحتوى على 440 سعر حراري .

360 سمك ثعابين مقلي يحتوي على 360 سعر حراري .

سمك بربون مقلي يحتوى على 290 سعر حراري .

تونة معلبة تحتوي على 280 سعر حراري .

سمك وقار مقلي يحتوى على 260 سعر حراري .

بطارخ مشوية تحتوى على 260 سعر حراري .

سردين معلب تحتوى على 294 سعر حراري .

سمك موسي مقلي يحتوي على 241 سعر حراري .

سمك قاروص مقلي يحتوي على 208 سعر حراري .

سمك بلطي مقلي يحتوي على 190 سعر حراري .

رنجة مدخنة تحتوى على 189 سعر حراري .

سمك بوري مشوي يحتوي على 170 سعر حراري .

سمك سلمون مدخن يحتوى على 161 سعر حراري .

سمك وقار مشوي يحتوى على 155 سعر حراري .

انشوجة تحتوى على 141 سعر حراري .

سمك انشوجة تحتوي على 140 سعر حراري .

سمك ماكريل مشوي يحتوى على 136 سعر حراري .

بطارخ بالخل يحتوي على 128 سعر حراري .

سالمون مشوي يحتوي على 108 سعر حراري .

سمك بلطي يحتوى على 100 سعر حراري .

كابوريا تحتوي على 94 سعر حراري .

جمبري يحتوى على 90 سعر حراري .

سمك بلطي مشوي يحتوي على 86 سعر حراري .

سمك بوري مدخن يحتوى على 85 سعر حراري .

سمك ماكريل مدخم يحتوي على 79 سعر حراري .

سمك مرجان يحتوي على 70 سعر حراري .

سمك قاروص مدخن يحتوي على 67 سعر حراري .

سبيط يحتوي على 61 سعر حراري .

سمك موسى مدخن يحتوى على 50 سعر حراري .

ام الخلول يحتوي على 48 سعر حراري .

السعرات الحرارية في السمك البلطي المشوي

يعتبر السمك البلطي المشوي من الأكلات الصحية والمنصوح بها لمن يتبعون أنظمة غذائية لفقدان الوزن .

فتناول شريحة من السمك المشوي تزن 72 جرام تحتوى على :

84 سعر حراري .

11 سعرة من الدهون .

95 مللي جرام من الصوديوم ما يعادل 4% من احتياج الفرد اليومي .

312 مللي جرام من البوتاسيوم ما يعادل 9% من احتياج الفرد اليومي .

60 مللي جرام من الكالسيوم ما يعادل 20% من احتياج الفرد اليومي .

17 جرام من البروتين .

السعرات الحرارية السمك البلطي المقلي

طريقة طهي السمك تؤثر على كمية السعرات الحرارية التي يكتسبها الجسم منه فتناول السمك المقلي يزيد من نسبة السعرات الحرارية والتي تأتي خاصة من الدهون , فتناول شريحة فيليه من السمك المقلي تزن 87 جرام تحتوي على :

199 سعر حراري منها 104 سعرات من الدهون .

12 جرام من الدهون ما يعادل 18% من احتياج الفرد اليومي .

244 مللي جرام من الصوديوم ما يعادل 10 % من احتياج الفرد اليومي .

296 مللي جرام من البوتاسيوم ما يعادل 8% من احتياج الفرد اليومي .

62 مللي جرام من الكوليسترول ما يعادل 21% من احتياج الفرد اليومي .

16 جرام من البروتين .

السعرات الحرارية للسمك البوري

السمك البوري من أفضل أنواع سمك البحر والتي تتميز بطعمها اللذيذ ويتم اعدادها سواء كان مشوي أو في صينية , السمك البورى من الاسماك التي تحتوي على قيمة غذائية عالية فتناول 100 جرام من السمك البوري يحتوي على :

117 KCAL من الطاقة .

19.35 جرام من البروتين .

3.79 من الدهون .

وخالية من الكربوهيدرات

41 جرام من الكالسيوم .

1.02 جرام من الحديد .

65 جرام من الصوديوم .

1.2 جرام من فيتامين ج .

49 جرام من كولسترول .

123 IU من فيتامين أ .

كما تحتوى على 111.51 من السعرات الحرارية منها 34.11 سعرات من الدهون , 77.4 سعرات من البروتين .

السعرات الحرارية لسمك السلمون

تناول مرتين على الاقل في الاسبوع من السمك السلمون يمد جسمك ما يحتاجه من الأحماض الامينية والاوميغا 3 الهامة لصحة الشرايين والوقاية من أمراض القلب .

كما إنه يعتبر مصدر غذائي غني بالبروتين فكل وجبة توفر للجسم 20 -30 جرام من البروتين عالي الجودة كما يحتوى على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين ب1 وب2 وب3 وب5 وب6 ب9 ب12 , كما يعتبر مصدر جيد للبوتاسيوم والسيلينيوم, فتناول 100 جرام من سمك السلمون يحتوى على 110.81 سعر حراري منها 31.05 سعرات من الدهون , 79.76 سعرات من البروتين .

السعرات الحرارية سمك الماكريل

سمك الماكريل هو من الأسماك التي تحتوي على نسبة دهون عالية ويتميز بسعره المتاح للجميع وطعمه المقبول فتناول 100 جرام من سمك الماكريل يحتوي على 305 سعر حراري و 25 جرام من الدهون و19 جرام من البروتينات .

السعرات الحرارية سمك القاروص

سمك القاروص من الأسماك التي تعيش في المياه العذية وفي البحار والتي تتميز بقيمتها الغذائية العالية فتناول 100 جرام من سمك القاروص يحتوى على :

114 KCAL من الطاقة .

18.86 جرام من البروتين .

3.69 جرام من الدهون .

خالي من الكربوهيدرات .

80 جرام من الكالسيوم .

1.4 جرام من الحديد .

70 جرام من الصوديوم .

2 جرام من فيتامين ج .

100 IU من فيتامين أ

68 جرام من الكولسترول .

كما يحتوى على مجمل سعرات حرارية بمعدل 108.65 سعرة حرارية منها 33.21 سعر حرارية من الدهون و 75.44 سعر حراري من البروتين .

ومن هنا فقد عرضنا عليكم بشكل مفصل السعرات الحرارية الموجودة في أنواع السمك المختلفة .

من لدية اي استفسار عن السعرات الحرارية والقيمة الغذائية نستقبل تعليقاتكم أسفل المقال عبر موقع محتوي .