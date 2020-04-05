دليل وصور السياحة في بورجومي 2020 عبر موقع الاحلام ، على الرغم من أن مدينة بورجومي ليست من أكبر المدن في جورجيا إلا أنها تحتوي على العديد من الأماكن السياحية والتاريخية والمعالم الطبيعية التى تجتذب الكثير من الزوار طوال العام، حيث أنها تتيح لهم متعة تجربة وممارسة لعديد من الأنشطة الرياضية أو الاستمتاع بالهدوء والراحة والاسترخاء بأحد فنادقها المميزة المطلة على المناظر الطبيعية.

المعالم السياحية في بورجومي

قصر رومانوف.

تلفريك بورجومي.

حديقة خاراجالي الوطنية.

متنزه المياه المعدنية.

قصر رومانوف

يقع هذا القصر في مسكتي ويعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر ويتميز هذا القصر بتصميم وطراز روسي فريد وخاص به، كما أنه يضم العديد من القطع الأثرية والتاريخية النادرة والتى تجسد تاريخ مدينة بورجومي وطريقة عيش القياصرة الروس، حيث أن سكن القصر القيصر نيكولا هو وعائلته لفترات طويلة.

تلفريك بورجومي

يتيح ركوب هذا التلفريك للسياح تجربة فريدة ومميزة للاستمتاع بمشاهدة جمال الطبيعة وإمكانية مشاهدة معالم المدينة من داخل عربة التلفريك، كما أنه يعتبر من أولى الوجهات السياحية التي يذهب إليها السياح عند الذهاب الى بورجومي حيث أنه من أنسب الأماكن الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة.

حديقة خاراجالي الوطنية

توجد هذه الحديقة في ميشكتي وتعتبر من اكبر الحدائق الموجودة في جورجيا حيث أن تبلغ مساحتها حوالي 85 ألف هكتار وتضم مساحات واسعة من الأخضر والأشجار النباتات والزهور المميزة والرائعة، وعلى بعض الأنواع من الحيوانات البرية الأليفة ويستطيع السياح ممارسة بعض الأنشطة في الحديقة مثل ركوب الخيل أو الدراجات.

متنزه المياه المعدنية

يتميز هذا المنتزة عن باقى الحدائق الموجودة في جورجيا بأنه يضم على مصادر المياه العذبة التى تنهمر وسط الأشجار والمساحات الخضراء والزهور المتعددة الألوان، كما أن هذه المياة العذبة تعتبر من أهم مصادر الدخل لدى مدينة بورجومي.

افضل فنادق بورجومي

فندق ريكسوس بورجومي

يقع هذا الفندق بالقرب من قصر رومانوف ويتميز الفندق بأنه يقدم أشهر المأكولات الجورجية التقليدية.

كما أنه حصل على تقييم خمس نجوم نظراً لجودة ونظافة الغرفة واتساعها.

فندق كرون بلازا

يوجد هذا الفندق بالقرب من جبل بورجومي كما أنه يتميز بغرفة الأنيقة والفاخرة والأثاث العصري والحديث.

قد حصل الفندق على تقييم الخمس نجوم نظراً لموقعة المتميز.

فندق بورجومي بالاس

يقع هذا الفندق في وسط المدينة وبالقرب من منتزة المياة المعدنية.

كما أنه يتميز بأنه يقدم لنزلائه العديد من وسائل الترفيه من اتصال بالإنترنت مجاني ولكنه من الفنادق الحاصلة على أربع نجوم

فندق ناتالي

يوجد هذا الفندق بالقرب من قصر رومانوف ويتميز بانه غرفة تضم أثاث مريح وأنيق.

كما أن الفندق يضم العديد من وسائل الراحة والمرافق المجهزة.

فندق غولدن توليب