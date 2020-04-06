دليل وصور السياحة في زيلامسي النمسا 2020 عبر موقع الاحلام ، تعتبر مدينة زيلامسي من أهم المدن السياحية في النمسا والتى تجتذب الكثير من الزوار على مدار العام وذلك نظراً لمناخها المعتدل طوال السنة، بجانب العديد من الأنشطة الرياضية التى يستطيع السياح ممارستها عند السياحة في زيلامسي مثل التزلج على الجليد وتسلم جبال الألب أو الاستمتاع بالجلوس على الشواطئ العديدة التى توجد بها والقيام بالسباحة أو الغوص.

الاماكن السياحية في زيلامسي

بحيرة زيل.

الوادى الضيق كيتسلوخ.

جبل شميتن هوه.

شلالات كريمل.

الحى القديم.

قلعة روزنبورغ.

كنيسة سانت هيبوليت.

بحيرة زيل

توجد هذه البحيرة بجبال الألب ويبلغ طولها حوالى 4 متر مربع وعمقها 6 متر وأكثر ما يميز البحيرة أن مياهها صافية والتى مصدرها أعلى جبال الألب، ويستطيع السياح التجول في أنحاء البحيرة باستخدام القوارب للتمتع بجمال الطبيعة والهدوء والابتعاد عن صخب المدينة.

الوادى الضيق كيتسلوخ

يوجد أيضا هذا الوادي بين جبال الألب يجري تحتوي نهر ينتهى بشلال مكونا منظر طبيعي خلاب وجذاب فريد عن باقى الأماكن السياحية ويستطيع السياح التجول في الوادى وفوق النهر عن طريق الجسور والسلالم الخشبية.

جبل شميتن هوه

يعتبر هذا الجبل من أحد جبال الألب والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 1960 مترا عن سطح البحر ويتميز بأنه يحتوي على العديد من المساحات الخضراء والأشجار الكثيفة والازهار، بجانب بعض البحيرات والشلالات الرائعة و يعتبر من أنسب الأماكن للأشخاص المحبين المغامرات وممارسة التخييم والتزلج على الجليد أو ركوب التلفريك والحصول على إطلالة رائعة للمدينة من أعلى الجبل.

شلالات كريمل

سميت شلالات كريمل تينا بالمكان التي تقع في وهو الكريمل ويبلغ ارتفاعها 380 متراً وتعتبر من أعلى الشلالات في النمسا، ومصدر مياه هذه الشلالات هو ذوبان الثلوج من أعلى الوادي ويستطيع السياح عن الذهاب الى الشلالات الاستماع بممارسة العديد من الأنشطة الرياضية من تخييم أو تسلق الجبل أو المشى وسط الغابات والأشجار الكثيفة.

الحي القديم

يجسد هذا الحي الذي يقع في منطقة ستادتبل الوجهة التاريخية والأثرية لمدينة زيلامسي حيث أنه يضم العديد من المباني والمعالم الأثرية والتاريخية مثل متحف ستادت وكنيسة سانت هيبوليت بجانب وجود العديد من المتاجر التى تبيع الهدايا التذكارية والمشغولات اليدوية.

قلعة روزنبورغ

توجد هذه القلعة الشهيرة في بروكر بوندية والتي تمتاز بتصميمها على المعمار والطراز الحضاري العصري الممزوج بالتاريخي واحتوائها على العديد من الغرف المزخرفة بالرسومات الرائعة، وقد استخداما في العديد مثل مقر لإقامة الملوك وفي بعض العصور كانت مدرسة إلا أن تحولت الآن لمجلس بلدة المدينة.

كنيسة سانت هيبوليت

توجد هذه الكنيسة في منطقة ستادتبل ويعود تاريخ بناء هذا الكنيسة إلى 300 عام وتتميز بأنها مصممة على الطراز المعماري الروماني والقوطي وتنظيم من الداخل بالرسومات والزخارف التى تجسد الديانة المسيحية.

أشهر المطاعم في زيلامسي

مطعم على بابا

يختص هذا المطعم بتقديم اطباق من المطبخ العراقي والسوري والايراني ومن أشهر اطباقة طبق الأرز مع اللحم

مطعم بيزاريا زوم

يتميز هذا المطعم بتقديم الأطعمة والمأكولات الإيطالية واليونانية ومن أشهر اطباقة البيتزا بمختلف أنواعها.

مطعم ايدن

يشتهر هذا المطعم بتقديم الأطباق المطبخ الغربي ومن أشهرها الدجاج المقلي