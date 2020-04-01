دليل وصور السياحة في زيورخ 2020 عبر موقع الاحلام ، تعتبر مدينة زيورخ من أفضل مدن العالم من حيث السياحة مستوى المعيشة حيث أنها تعد المركز المالي والاقتصادي لسويسرا، كما أنها تعتبر من أفضل الأماكن للسياح الراغبين في اكتشاف التاريخ والثقافة، وتضم زيورخ العديد من المعالم السياحية الرائع من متاحف ومباني تاريخية بجانب الطبيعة الخلابة .

المعالم السياحية في زيورخ

بحيرة زيورخ.

جبل اوتليبيرج.

المتحف الوطني السويسري.

منتزة بحيرة النزهة.

دار الأوبرا زيورخ.

بحيرة زيورخ

تقع بحيرة زيورخ في جنوب شرق المدينة وتعتبر من أكبر البحيرات في سويسرا حيث تبلغ مساحتها حوالي 88 من مربع، ويستطيع السياح عند زيارة البحيرة الاستمتاع بنزهة بالقارب في البحيرة لمشاهدة معالم المدينة والجبال المحيطة بها، ورؤية العديد من أنواع الأسماك واصطيادها، وممارسة الأنشطة المائية المختلفة مثل السباحة والتزلج على المياه.

جبل اوتليبيرج

يعتبر هذا الجيل من أكثر الأماكن التى تجتذب الزوار سواء من السكان المحليين أو السياح وذلك لانه يتيح فرصة الاستمتاع بمشاهدة رائعة الجبال والبحيرة من خلال البرج الذي يوجد على قمته ويبلغ ارتفاع هذا الجبل الى 86 متر عن سطح البحر، كما أنه يقدم متعة ممارسة العديد من الأنشطة مثل المشى أو الحرب وسط هذا الطبيعة الخلابة، أو الجلوس بأحد المطاعم والمقاهي والاستمتاع بـ الأطعمة والمأكولات السويسرية القديمة التي تقدمها، وسط هدوء وراحة الطبيعة.

المتحف الوطني السويسري

يعبر هذا المتحف عن الوجهة التاريخية العريقة لسويسرا ونظراً لموقعة المتميز في شارع المتحف الذي يجتذب الكثير من الزوار، مما يجعل من أكثر المعالم السياحية زيارة ويقدم هذا المتحف للزوار تجربة فريدة من نوعها للتعرف على التاريخ القديم وأحداث التاريخ على مر العصور، من خلال المعروضات والتحف الأسلحة والدروع وهياكل الجنود التى يرجع تاريخها إلى مئات السنين، واللوحات الفنية للفن الكلاسيكي الحديث.

منتزة بحيرة النزهة

يقع المنتزه في منطقة مايزمكواي وهي منطقة تستقطب الكثير من الزوار ويعتبر هذا المنتزة من أكبر المنتزهات في سويسرا والذي يتميز بموقعه المطل على البحيرة كما أنه يضم العديد من الأشجار الكثيفة والنباتات والزهور الرائعة، وبعض الحيوانات البرية مثل السناجب والطيور مثل الفراشات، ويتيح للسياح متعة الاستمتاع بممارسة مختلف الأنشطة مثل ركوب الدراجات أو الاسترخاء والراحة بعيدا عن ضوضاء المدينة.

دار الأوبرا زيوريخ

نظراً لأن الفن في أوروبا يحتل مكانه عالية وخصوصاً في سويسرا فإن دار الأوبرا بها تعتبر من أكثر الأماكن تميزاً حيث أنها تعرض أهم الأعمال لأشهر الفنانين والموسيقيين العالميين.

أشهر المطاعم في زيورخ

مطعم يلا حبيبي

يعتبر هذا المطعم من أشهر المطاعم في زيورخ والذي يتميز بمطبخة العربي والتركي العريق ومن أشهر اطباقة شاورما الدجاج.

مطعم أورجينال كباب هاوس

يتميز هذا المطعم بالطاقة التركية من مأكولات وحلويات وأشهرها طبق الريش المشوية.

مطعم زعتر

يتخصص هذا المطعم في المطبخ اللبناني حيث أنه يقدم مختلف المقبلات الشوربات اللبنانية الشهيرة ومن أشهر أطباقه الصفيحة.