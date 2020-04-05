دليل وصور السياحة في قشتاد السويسرية 2020 عبر موقع الاحلام ، تعتبر قرية قشتاد من أقدم وأجمل المدن السياحية في سويسرا ولها طابع خاص وفريد بها حيث أنها تضم العديد من الفنادق الراقية والفخمة، بجانب أماكن الترفيه الحديثة المجهزة بأحدث الوسائل بجانب الطبيعية الخلابة من جبال وشلالات وبحيرات، كما أن السياح عند زيارتهم لقرية قشتاد يستطيعون الاستمتاع بحضور الكثير من المهرجانات والفعاليات التي تقام بها وملاقاة العديد من المشاهير.

المعالم السياحية في قشتاد

جبل جلاسير.

تلفريك قشتاد.

زحليقة قشتاد.

شلالات لينك.

بحيرة لاونين.

جبل إيجلي.

مسارات قشتاد.

قلعة جريير.

جبل نيلسون.

شارع بروموند.

نهر ساني.

جبل جلاسير

يعتبر من أهم المعالم المهمة في المدينة ويتيح لزواره متعة الاستمتاع بإطلالة رائعة وفريدة لقرية قشتاد من أعلى قمة الجبال الجليدية.

تلفريك قشتاد

يتميز هذا التلفريك بطابع خاص وفريد عن باقى انواع التلفريك الموجودة في سويسرا، حيث أنه يعتبر وسيلة غير معتادة للوصول إلى جبل قشتاد برحلة متميزة ومثيرة، فهو مناسب للأشخاص المحبين للمغامرة.

زحليقة قشتاد

توجد هذا الزحليقة بين مروج قشتاد وهى وسيلة ترفيهية مناسبة للعائلة والأطفال وسط جمال الطبيعة ويستخدمها الكثير للرجوع بعد زيارة جبل جلاسير.

شلالات لينك

تتميز هذا الشلالات بمظهرها الجذاب الخلاب حيث أنه عبارة عن مياة تجري وسط الخضرة والنباتات مما يعطي الزائر الإحساس بالراحة والاستجمام والتأمل بمجرد النظر إليها.

بحيرة لاونين

تعتبر هذه البحيرة مكان مناسب لممارسة العديد من الأنشطة الرياضية المائية من سباحة أو صيد أو ركوب القوارب والتجول في أنحاء البحيرة والاستمتاع بالهدوء والاسترخاء وسط الطبيعة والتقاط بعض الصور التذكارية.

جبل إيجلي

يتميز هذا الجبل بالثلج الذي يكسوه في فصل الشتاء ويعتبر من أفضل الأماكن لممارسة رياضة التزلج على الجليد، أو الاستمتاع بالجلوس بالمطعم الشهير وتناول الطعام السويسري التقليدي ومشاهدة المدينة من أعلى الجبل.

مسارات قشتاد

تحتوي قشتاد على العديد من المسارات الجليدية المناسبة لمحبي رياضة التزلج ويعتبر هذا المسار من افضلهم حيث أنه يبلغ طوله حوالي 250 كيلو مترا، كما أنه يحتوي على مكان مخصص لشراء لوازم وأدوات التزلج.

قلعة جريير

تعتبر هذه القلعة من أقدم الأماكن في قشتاد كنا أنه تضم العديد من القطع الأثرية والتاريخية الخاصة بمدينة قشتاد والتى تجسد تاريخها والأحداث التى مرت بها.

جبل ميلسون

يعتبر جبل ميلسون من أحد الجبال المحيطة بقرية قشتاد والذي يوفر رؤية واضحة ومميزة القرية ومعالمها عند الصعود إلى قمته.

شارع بروموند

على الرغم من أن شارع بوند ليس من أكبر الشوارع في قرية قشتاد إلا أنه يعتبر من أهم الشوارع بها حيث أنه يضم العديد من المحلات التجارية لأشهر الماركات العالمية والبرندات المعروفة، بجانب العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكولات السويسرية.

نهر ساني

يخيط بهذا النهر من جميع الجهات المساحات الخضراء من أشجار ونباتات المكساه بالجليد، كما أنه يمكن ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية من ركوب القوارب والاستمتاع بجولة في النهر أو ركوب الدراجات والمشي في الممرات المحيطة به.

اشهر الفنادق في قشتاد

فندق لو جراند بلفيو

يعتبر هذا الفندق من أهم الفنادق في قشتاد والذي يتميز بحصوله على خمس نجوم كما أن غرفة ذات طابع انيق اثاث مريح.

فندق جي شتاديرهوف سويس كواليتي

وهو فندق من فئة الفنادق الحاصلة على أربع نجوم و يتميز بنظافة وجودة الغرف وطاقم العمل والخدمة الجيدة