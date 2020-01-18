دنيا برشلونة !

هاي كورة_ قامت الصحف الكتالونية بنشر العديد من التفاصيل الخفية داخل برشلوة في الساعات القليلة الماضية قبل مباراة غرناطة .

1_ الإتفاق بين نادي دينامو زغرب ونادي ميلان من أجل داني اولمو قد أغلق بـ دفع 20 مليون يورو بشكل فوري ودفع 10 مليون اقساط

2_ يُمكن أن يلعب ريكي بويج اساسي ضد غرناطة بسبب غياب آرثور ودي يونج

3_ كيكي سيتين لم يستطيع الفوز في أول مباراة له مع الاندية التي دربها

4_ الإنتر يبدأ في التخلي عن فكرة التعاقد مع ارتورو فيدال بعد رفض نادي برشلونة خروج اللاعب

5_ لن يوقع اللاعب الالباني راي ماناج مع برشلونة B حتى الإسبوع المُقبل ،

6_ تفاوض برشلونة ونادي يوفنتوس على رحيل المُهاجم ماركيز من خلال مُقايضة للاعبين أخرين مُهتم بهم نادي برشلونة ( المهاجم كالي سيني ولاعب خط الوسط ماتيوس بيريرا )

7_ إيفان مورانتي (19عام) لاعب خط وسط نادي فياريال ضمن إهتمامات نادي برشلونة ومانشستر سيتي