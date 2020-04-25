دواعي استعمال دواء بريجدين لعلاج الهربس Pregdin

نشرة دواء بريجدين لعلاج الهربس، حيث يعد من الأدوية الفعالة لمعالجة الصداع والتهاب الأعصاب وذلك من خلال احتوائه على مادة لاكتوز الفعالة، ومادة أكسيد الحديد، وبعض المركبات التي تعمل على علاج المشاكل التي تصيب الجهاز العصبي.

المادة الفعالة: مادة لاكتوز وجليسرين وأكسيد الحديد .

دواعى استعمال دواء بريجدين

يستخدم في علاج مرض الهربس.

يستخدم في معالجة تلف الأعصاب التي يصيب الأطراف.

مسكن الآلام الناتجة عن الاعتلال الأعصاب.

يستخدم في علاج الحزام الناري.

يحارب الالتهابات التي تصيب العضلات الليفية.

تستخدم أقراص بريجدين معالجة تصلب العضلات.

معالجة تصلب العضلات. من الأدوية القوية التي تعالج الصداع النصفي والكلى.

يستخدم في علاج الهوس الاكتئاب.

هو مضاد قوي لتشنجات الجهاز الهضمي.

يعالج مرض الصرع.

يستخدم في علاج الالتهابات التي تصيب العمود الفقري.

موانع استعمال دواء بريجدين

ممنوع استخدام دواء بريجدين في فترة الحمل لأنه يسبب تشوهات خلقية للجنين.

في فترة الحمل لأنه يسبب تشوهات خلقية للجنين. ممنوع استخدامه للأشخاص المصابين بنقص في الصفائح الدموية.

ممنوع للمرضى الذين يعانون من قصور في القلب.

يحظر استخدام Pregdin للمرضى المصابين بحساسية مفرطة ضد المادة الفعالة للدواء.

للمرضى المصابين بحساسية مفرطة ضد المادة الفعالة للدواء. يحذر من استخدام تلك الدواء عندك العمل على الآت خطيرة أو عند القيادة لأنه يسبب في حدوث اضطرابات قوية في الرؤية والشعور بعدم الاتزان.

المرضى المصابون بالفشل الكلوي.

مرضى التهاب الكبد الوبائي.

يمنع للأشخاص المصابين بالاكتئاب لأنه يسبب تغيرات نفسية قوية.

ممنوع استخدامه للسيدات في فترة الرضاعة الطبيعية لأنه يؤثر على إنتاج حليب الأم.

الآثار الجانبية لدواء بريجدين

الإصابة بالجفاف الفم.

الإصابة تورم في الأطراف.

حدوث تغير في الصوت.

الإصابة الطفح الجلدي.

حدوث بعض المشاكل في الجهاز التنفسي.

زيادة مفرطة في التعرق.

تغيرات مفاجئة في الحالة النفسية والعصبية.

عدم الاتزان والدوخة.

الإصابة بمشاكل في الرؤيا.

زياده الشهية.

الإصابة بتشنجات العضلية.

القيء والغثيان.

الإصابة بصعوبة في التنفس.

احتياطات استعمال بريجدين

يحظر استخدام تلك الدواء مع كبار السن إلا تحت إشراف طبيب متخصص.

ممنوع استخدامه في فترة العمل أو أثناء القيادة.

يحفظ الدواء في مكان نظيف بعيد عن أشعة الشمس.

يتم تناول ذلك الدواء قبل الطعام لأنه تؤثر على الجهاز الهضمي.

ممنوع استخدام تلك الدواء بشكل نهائي مع المشروبات الكحولية لأنه يقوم بعمل نتيجة عكسية.

ممنوع استخدامه مع الأدوية المنومة والأدوية المهدئة.

يحذر استعمال أقراص بريجدين مع أدوية مضادة للهستامين.

مع أدوية مضادة للهستامين. ممنوع تناول الدواء من تلقاء نفسك من الضروري أن يكون بعد استشارة طبيب متخصص.

الجرعة الموصى بها لدواء بريجدين

الجرعة الموصي بها للأطفال من عمر 12 عام حتى 16عام على مدار اليوم بما يعادل قرص كل 12 ساعة.

من عمر 12 عام حتى 16عام على مدار اليوم بما يعادل قرص كل 12 ساعة. الجرعة الموصي بها للبالغين ثلاث أقراص على مدار اليوم بما يعادل قرص كل 8 ساعات.

سعر دواء بريجدين

يتوافر دواء بريجدين في الأسواق وفي جميع الصيدليات بسعر 50 جنيها.

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