دواعي استعمال دواء ديباكين وآثاره الجانبية Depakine، حيث يعد دواء ديباكين من أكثر العلاجات الطبية الفعالة في علاج نوبات وتشنجات الصرع، والتي عادة ما يصاحبها بعض الأعراض مثل الصراخ والهياج، فقدان السيطرة على الأمعاء، فقدان الوعي، صداع حاد بالرأس.

يساعد هذا الدواء على التحكم في هذه الأعراض بشكل أفضل، ويستعمل دواء ديباكين أيضاً في علاج الاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب و الهلاوس.

المادة الفعالة: فالبوريك اسيد.

دواعي استعمال دواء ديباكين

تستعمل أقراص Depakine للسيطرة على الأعراض المصاحبة لعدة أمراض عقلية ومنها ما يلي:

التحكم في نوبات الصرع.

علاج الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب.

يساعد في علاج الصداع النصفي.

الوقاية من تكرار حدوث تشنجات ونوبات الصرع.

الأعراض الجانبية لدواء الديباكين

قد يصاحب تناول أقراص أو شراب ديباكين بعض الأعراض الجانبية، وتشمل هذه الأعراض ما يلي:

الصداع الشديد.

الدوار المزمن.

تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

ظهور الثعلبة في فروة الرأس.

قد يتسبب الدواء في الإصابة بمرض الرعاش.

حدوث نزيف شديد باللثة.

الإصابة بأعراض مشابهة لنزلات البرد والإنفلونزا.

ظهور بعض الكدمات على الجلد.

اضطرابات في المعدة.

ملاحظة تحول لون البول إلى لون داكن.

فقدان الشهية.

الشعور بالغثيان.

انتفاخ في القدمين.

الميل إلى النعاس.

اضطرابات في الرؤية.

موانع استعمال دواء ديباكين

يمنع استعمال حبوب ديباكين في حالة الإصابة بفرط الحساسية تجاه المادة الفعالة للدواء.

في حالة الإصابة بفرط الحساسية تجاه المادة الفعالة للدواء. يحذر من استعماله من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد أو الكلى.

لا يجب استعمال هذا الدواء من قبل المرضى الذين يعانون من التهابات في البنكرياس أو اضطرابات في عملية الأيض.

يمنع تناوله أثناء فترة الحمل حيث قد يؤدي إلى حدوث تشوهات للجنين.

ينصح أيضاً بعدم تناوله أثناء فترة الرضاعة الطبيعية حيث أنه ينتقل إلى الطفل عن طريق حليب الأم.

الجرعة الموصى بها من دواء ديباكين

يقوم الطبيب المختص بتحديد الجرعة المناسبة من Depakine على حسب عمر المريض وحالته المرضية.

الجرعة المعتادة من دواء ديباكين للأطفال تكون بمعدل 20 مجم، بينما للبالغين تكون بمعدل 300 مجم.

طريقة استعمال دواء ديباكين

يمكن تناول أقراص ديباكين مع الطعام إذا كانت تسبب للمريض اضطراب في المعدة.

مع الطعام إذا كانت تسبب للمريض اضطراب في المعدة. لا يجب التوقف عن استعمال دواء ديباكين دون استشارة الطبيب.

لا تتناول جرعة زائدة من الدواء حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض جانبية خطيرة، وفي حالة الشك في تناول جرعة زائدة يجب استشارة الطبيب على الفور.

قد يؤدي التوقف المفاجئ عن تناول الدواء إلى ظهور الأعراض الإنسحابية، وذلك في حالة تناول المريض للدواء لفترات طويلة، لذلك يجب عدم التوقف عن تناول الدواء دون استشارة الطبيب.

من الممكن أن يؤثر الدواء على الحركة والتركيز لذلك يجب تجنب قيادة السيارة أو تشغيل الآلات أثناء استعمال دواء ديباكين.

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