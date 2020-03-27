عدن تايم

دورات مهنية تستهدف 494 شاب وشابة في الحديدة

27 مارس، 2020
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الحديدة / غمدان أبوعلي

في إطار تمكين الأسر الريفية من الإعتماد على نفسها نفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية بالشراكه مع مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالحديدة عدد من الدورات المهنية والتي تهدف الى المساهمة في الحد من الفقر بالمناطق النائية وذلك ضمن برنامج المعرفة القرائية والمهنية ( VOLiP ) الممول من البنك الإسلامي للتنمية ..
وأوضح الاخ عادل شعبين أحمد ضابط عمليات التدريب بمحافظة الحديدة بأن عدد المستهدفين في التدريب الحالي بلغ (494) متدرب ومتدربه يتوزعون على المديريات ( اللحية – الزيدية – باجل – المراوعة – السخنة – زبيد ) ..
وأشار شعبين الى أن المشروع يهدف الى تدريب وتأهيل الشباب العاطلين عن العمل والنساء العاملات وتحسين فرص العمل ومحو الامية المهنية للشباب العاطلين عن العمل في المناطق الريفية الفقيرة والذين تتراوح اعمارهم مابين 16 سنة الى 30 سنة ..
واضاف بأن المستهدفين تلقوا عدد من المهارات المهنية في مجال الخياطة والتفصيل وصناعة البخور والعطور
وفن التجميل وتجهيز العرائس والاشغال اليدوية والتصوير الفوتوغرافي والجرافيكس والصناعات الغذائية( الكيك والحلويات والمعجنات) وتربية النحل وانتاج العسل وزراعة الخضار في البيوت المحمية وصيانة الهاتف الجوال وكهرباء السيارات والتمديدات الكهربائية والنجارة
وصيانة الدراجات النارية ..
مؤكداً بأن المشروع يهدف الى المساهمة في الحد من الفقر بالمناطق الريفية من خلال تمكين الاسر الريفية الفقيرة من اجادة القراءة والكتابة والتدريب المهني على عدد من المهن التي تعود بالنفع للأسر الفقيرة وإكسابهم مهارات للوصول الى التمويل الاصغر وتقديم الخدمات الاستشارية ..

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الحديدة تستهدف دورات شاب في مهنية وشابة

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