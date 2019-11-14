دورة تدريبية بأبين عن دور المرأة في حماية البئية

برعايةمحافظ ابين اللواء ابوبكر حسين وتحت شعار: ( حماية البيئة واجب ديني ووطني على كل مواطن )

نظم صباح اليوم بقاعة ديوان جامعة ابين بالعاصمة زنجبار مكتب الهيئة العامة لحماية البيئةبالتعاون مع اللجنة الوطنية للمراة بمحافظةابين ،دورة تدريبيةتحت عنوان : تفعيل دور المرأة في حماية ( البيئة ومواردها الطبيعية ) والتى تستمر لمدة يومين ويحضرها 25 مشاركة يمثلون قطاع المراة في المكاتب التنفيذية وجامعة أبين ..

وفي افتتاح اعمال الدورة والتى حضرها الاخوة امين جامعة ابين د،محمودعلي عاطف والاساتدة: ناصر صالح الصاعدي مديرعام مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة ورئيسة اللجنة الوطنيةللمراة خالدة القديري ومديرعام الهيئة العامة للمصائد السمكية ممحافظة ابين محمد عوض سعيدالقى امين عام جامعة ابين كلمةفيها عن سعادته للمشاركة في افتتاح دورة البيئه وتفعيل مشاركة المجتمع ومن بينه المراة بالاهتمام بالبيئةوحمايةمواردها وهي مسؤولية تقع علينا جميعاتحملها ،مشيرا الى ان جامعة ابين تولي هذه القضية عنايتها من خلال اعتبارها جزء اساسيا من ننشاطنا مبديا كامل التعاون مع الجهات التى تعمل في هذا الجانب ..

كما القى مدير عام المصائد السمكية كلمة اشاد فيها بتنظيم هذه الدورة التدربية للمراةفي مجال البيئة كمصدر اساسي لحياتنا وبدون الاهتمام ببئيتنا وتنمية مواردها ومصادرها فلن تسقيم حياتنا موكدا همية تعزيز الشاركة في الانشطة البيئةبين المراة الساحلية في اطار النشاط السمكي وقطاعات العمل والتعليم بالمحافظةمن خلال تنظيم المناشط والفعاليات البئيية المختلفةهذا ..

والقيت كلمات من قبل منظمي فعلية الدورةاشارت لدواعي تنظميهافي تعزيز الوعي بين اوساط المجتمع باهمية المحافظةعلى بيئاتنا صالحة ونظيفة وخالية من التلوث ..

هذا وتتناول الدورة على مدى يومين محاضرات البيئأت المحلية والعالمية ومفهوم الاصحاح البيئي وفي ختام اعمالها سوف تخرج بعددمن الاتجاهات الكفيلة بنشر الوعي البيئي ببن اوساط مجتمعاتنا،،،،