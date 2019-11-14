دورة تدريبية بأبين عن دور المرأة في حماية البيئة

برعاية محافظ ابين اللواء ابوبكر حسين وتحت شعار: ( حماية البيئة واجب ديني ووطني على كل مواطن )

نظم صباح اليوم بقاعة ديوان جامعة ابين بالعاصمة زنجبار مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة ابين ، دورة تدريبية تحت عنوان : تفعيل دور المرأة في حماية ( البيئة ومواردها الطبيعية ) والتى تستمر لمدة يومين ويحضرها 25 مشاركة يمثلون قطاع المراة في المكاتب التنفيذية وجامعة أبين ..

وفي افتتاح اعمال الدورة والتى حضرها الاخوة امين جامعة ابين د،محمود علي عاطف والاساتدة: ناصر صالح الصاعدي مدير عام مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة خالده القديري ومدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية محافظة ابين محمد عوض سعيد القى امين عام جامعة ابين كلمة عبر فيها عن سعادته للمشاركة في افتتاح دورة البيئة وتفعيل مشاركة المجتمع ومن بينه المرأة بالاهتمام بالبيئة وحماية مواردها وهي مسؤولية تقع علينا جميعا تحملها ، مشيرا الى ان جامعة ابين تولي هذه القضية عنايتها من خلال اعتبارها جزء اساسيا من ننشاطنا مبديا كامل التعاون مع الجهات التى تعمل في هذا الجانب ..

كما القى مدير عام المصائد السمكية كلمة اشاد فيها بتنظيم هذه الدورة التدربية للمرأة في مجال البيئة كمصدر اساسي لحياتنا وبدون الاهتمام ببيئتنا وتنمية مواردها ومصادرها فلن تسقيم حياتنا ، مؤكدا على اهمية تعزيز المشاركة في الانشطة البيئية بين المرأة الساحلية في اطار النشاط السمكي وقطاعات العمل والتعليم بالمحافظة من خلال تنظيم المناشط والفعاليات البيئية المختلفة ..

والقيت كلمات من قبل منظمي فعلية الدورة اشارت لدواعي تنظيمها في تعزيز الوعي بين اوساط المجتمع باهمية المحافظة على بيئاتنا صالحة ونظيفة وخالية من التلوث ..

هذا وتتناول الدورة على مدى يومين محاضرات البيئأت المحلية والعالمية ومفهوم الاصحاح البيئي ، وفي ختام اعمالها سوف تخرج بعدد من الاتجاهات الكفيلة بنشر الوعي البيئي ببن اوساط مجتمعاتنا .

*من محفوظ كرامه