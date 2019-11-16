دورة تدريبية لأعضاء الهيئة التعليمية والمساعدة بجامعة أبين

بدأت اليوم بقاعة الاجتماعات بجامعة ابين بمدينة زنجبار فعاليات الدورة التدريبية الطرائقية الاولى لاعضاء الهيئة التدريسية والمساعدة بجامعة ابين والتي تعقد على مدى ستة ايام ويشارك فيها 21 مشاركا من كليات التربية زنجبار والتربية لودر وكلية الحاسوب وتقنية المعلومات وكلية الشريعة والقانون ، وتهدف الدورة تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تربويا واكسابهم المهارات المرتبطة بعملية التدريس وتزويدهم بالاسس التربوية وطرائق التدريس ونظريات التعليم وتزويد المشاركين بالاساليب والمهارات وطرق التدريس الحديثة.

وفي افتتاح الدورة القى رئيس جامعة ابين الاستاذ الدكتور محمود الميسري كلمة أكد فيها على اهمية رفع مهارات وقدرات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في اطار مايشهده العالم من تطور مهني وتقني يسهم في الارتقاء بمستويات كافة منتسبي الجامعات لافتا إلى اهمية الالتزام الصارم ببرامج الدورة والتي تمهد لمختلف الدراسات الاكاديمية العليا .

فيما أشار نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور محمد السنيدي الى اهمية الاستفادة القصوى من برامج الدورة واثرائها موضوعاتها وبما يحقق الاهداف المرجوه منها واطلاع المشاركين على المستجدات التربوية في عملية التدريس.

إلى ذلك أشار نائب مدير مركز التدريب والتعليم المستمر والمتطور الدكتور يسلم بالليل علوي ان هذه هي الدورة الاولى لتاهيل ورفع مهارات الهيئة التعليمية والتي تاتي في اطار سلسلة من الدورات التي ستنظمها جامعة ابين لاحقا مؤكدا على الاهمية التي تمثلها عملية اعداد عضو هيئة التدريس تربويا ومهنيا.

حضر الافتتاح عميد كلية التربية زنجبار الدكتور محمد فضل الميسري وعميد كلية الشريعة والقانون د محمد سيف وعميد كلية الحاسوب وتقنية المعلومات د.صالح الشدادي.

من فضل الشبيبي