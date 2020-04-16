دورة توعوية لشباب أندية لحج حول مخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه



لحج.. محمد السلامي

بدأت صباح اليوم بقاعة مستشفى ابن خلدون بلحج الدورة التوعوية الخاصة بمخطر فيروس كوروناوطرق الوقاية منه ويشارك فيها ٢٠ شابا من اندية المحافظة.

وبحضور مدير عام مكتب الشباب والرياضة بلحج رائد جعفر السقاف وسمير عبدالسلام مديرالانشطة الرياضية بمكتب الشباب والرياضة بلحج ويسلم سعيد علي مدير مكتب الشباب والرياضة بتبن.

وفي تصريح لعدن تايم قال السقاف: تاتي هذه الدورة التوعوية برعاية كلا من وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة العامة ومحافظ المحافظة وينظمها مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة . وتهدف الى رفع وعي الشباب، تزويد المشاركين بالمعارف حول مخاطر فيروس كورونا .والاجراءات الاحترازية والوقائية منه. ونشر الوعي بين اوساطهم.

ويتلقى المشاركين فيها المفاهيم الخاصة بكيفية تجنب الاصابة بفيروس كورونا والاسهام في الاحملات التوعوية بين الشباب.

وتاتي هذه الدورة بالشراكة بين مكتب الشباب والرياضة ومكتب الصحة ضمن سلسلة الانشطة والبرامج الهادفة الى رفع وعي افراد المجتمع بمخاطر هذا الفيروس.