عدن تايم

دورة توعوية لشباب أندية لحج حول مخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه

16 أبريل، 2020
0


لحج.. محمد السلامي

بدأت صباح اليوم بقاعة مستشفى ابن خلدون بلحج الدورة التوعوية الخاصة بمخطر فيروس كوروناوطرق الوقاية منه ويشارك فيها ٢٠ شابا من اندية المحافظة.

وبحضور مدير عام مكتب الشباب والرياضة بلحج رائد جعفر السقاف وسمير عبدالسلام مديرالانشطة الرياضية بمكتب الشباب والرياضة بلحج ويسلم سعيد علي مدير مكتب الشباب والرياضة بتبن.

وفي تصريح لعدن تايم قال السقاف: تاتي هذه الدورة التوعوية برعاية كلا من وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة العامة ومحافظ المحافظة وينظمها مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة . وتهدف الى رفع وعي الشباب، تزويد المشاركين بالمعارف حول مخاطر فيروس كورونا .والاجراءات الاحترازية والوقائية منه. ونشر الوعي بين اوساطهم.

ويتلقى المشاركين فيها المفاهيم الخاصة بكيفية تجنب الاصابة بفيروس كورونا والاسهام في الاحملات التوعوية بين الشباب.

وتاتي هذه الدورة بالشراكة بين مكتب الشباب والرياضة ومكتب الصحة ضمن سلسلة الانشطة والبرامج الهادفة الى رفع وعي افراد المجتمع بمخاطر هذا الفيروس.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أندية الوقاية توعوية حول دورة فيروس كورونا لحج لشباب مخاطر منه وطرق

إقرا أيضا

Photo of مدير مياه عدن يكشف سبب تقطعات خدمة المياه عن ثلاث مديريات "صور"

مدير مياه عدن يكشف سبب تقطعات خدمة المياه عن ثلاث مديريات "صور"

16 أبريل، 2020
Photo of تصور علمي لمعالجة أوضاع العالقين بالخارج وطريقة عودتهم إلى اليمن

تصور علمي لمعالجة أوضاع العالقين بالخارج وطريقة عودتهم إلى اليمن

16 أبريل، 2020
Photo of إجتماع هام لمشائخ ومقادمة سقطرى يدعو الرئيس هادي للإسراع بإقالة المحافظ ويؤكد رفضه القاطع لمشاريع الاخوان(بيان)

إجتماع هام لمشائخ ومقادمة سقطرى يدعو الرئيس هادي للإسراع بإقالة المحافظ ويؤكد رفضه القاطع لمشاريع الاخوان(بيان)

16 أبريل، 2020
Photo of الافلاس يتهدد ملاك المتاجر المغلقة في عدن

الافلاس يتهدد ملاك المتاجر المغلقة في عدن

16 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق