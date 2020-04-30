أخبار نادي برشلونة

دورتموند يريد التعاقد مع فاتي وبرشلونة يطلب مهلة للرد

30 أبريل، 2020
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فاتي


 

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادى بوروسيا دورتموند الألمانى يسعى للتعاقد مع أنسو فاتى، نجم برشلونة الشاب خلال موسم الانتقالات الصيفية.

 

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن بوروسيا دورتموند أبدى اهتمامه بضم أنسو فاتى خلال الميركاتو المقبل، وذلك ليكون بديلاً لـ الإنجليزى الشاب جادون سانشو الذى اقترب من الرحيل إلى الدورى الإنجليزى عقب نهاية الموسم الحالى.

 

وأشارت الصحيفة الكتالونية، أن برشلونة طلب من دورتموند الوقت للتفكير فى الاستغناء عن اللاعب، وأنه فى حالة بيع فاتى سيطلب البارسا خيار إعادة الشراء مرة أخرى من النادى الألمانى.


وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن برشلونة يفكر فى إعادة أنسو فاتى صاحب الأصول الأفريقية، لِصفوف الفريق الرديف مع بداية الموسم المقبل، فى حالة نجاح الفريق فى الصعود إلى دورى الدرجة الثانية بِنهاية الموسم الحالى. 

وكان أنسو فاتى قد حصل على فرصة المشاركة هذا الموسم مع برشلونة عن طريق المصادفة، بعد أن تعرض الثنائى الهجومى أنطوان جريزمان ولويس سواريز للإصابة مع بداية الموسم.

وخاض أنسو فاتى مع برشلونة هذا الموسم فى 24 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد.


 

 

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