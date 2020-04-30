أخبار نادي برشلونة

دورتموند ينافس برشلونة على ضم أونانا حارس أياكس

30 أبريل، 2020
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شاهد.. أبرز تصديات الكاميرونى أونانا هدف برشلونة ودورتموند


أكدت تقارير صحفية فرنسية، دخول نادى بوروسيا دورتموند الألماني في صراع التعاقد مع الكاميرونى أندريه أونانا حارس أياكس الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة “ليكيب الفرنسية”، أن دورتموند يرغب في ضم الحارس الكاميروني أندريه أونانا، نجم أياكس أمستردام، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وربطت تقارير صحفية ربطت اسم حارس مرمى أياكس بالانتقال إلى برشلونة الإسبانى، حيث يرغب الأخير في ضم حارس يمكنه خلافة الألماني تير شتيجن، في مباريات الكأس.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، مستويات رائعة رفقة ناديه الهولندي، خاصة في منافسات النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا، حين وصل أياكس إلى دور نصف النهائي.

من جانبه، اعتاد دورتموند على سياسة ضم الموهوبين الشباب، ثم منحهم المزيد من الوقت من أجل التطور واكتساب الخبرة، وبعد ذلك بيعهم بأغلى الأسعار.

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