المشهد العربي

دوريات رقابية على المنافذ البحرية بالساحل الغربي

17 أبريل، 2020
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أعلنت قيادة خفر السواحل بالقوات المشتركة، تحديد أربع نقاط للدوريات على البر ستغطي منطقة الجديد وذُباب وواحجة والكدحة، ومن يختل إلى نقطة الأمن المركزي في المخا.

وشددت، في زيارة تفقدية مع منتسبي خفر السواحل والقيادات العسكرية في لواء حماية باب المندب، على عدم الاصطياد خارج المياه الاقليمية في هذه الفترة.

وطالبت القيادة بتشديد إجراءات إغلاق سواحل المديريات المحررة في الساحل الغربي مؤقتا، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكشفت عن تنسيق مع لواء حماية باب المندب لتحريك دورية مستمرة حتى ذُباب، بخلاف دوريات راجلة في الساحل.

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