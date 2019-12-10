دوري ابطال اوروبا .. 8 بطاقات تشعل الصراع فى جولة الحسم بين عمالقة القارة العجوز.. ليفربول يخشى الخروج المبكر من تشامبيونزليج.. إنتر ميلان فى مهمة نارية أمام برشلونة بدون ميسي



دوري ابطال اوروبا





تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بإقامة 8 مباريات، أبرزها ريد بول سالزبورج النمساوي مع ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح.



ويلتقى نابولي الايطالي مع جينك البلجيكي، وبوروسيا دورتموند الالماني مع سلافيا براج التشيكي، والانتر الايطالي مع برشلونة الاسباني، وليون الفرنسي مع لايبزيج الالماني، وأياكس أمستردام الهولندي مع فالنسيا الاسباني، وتشليسي الانجليزي مع ليل الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي مع زينيت الروسي.



دوري ابطال اوروبا





ونجحت 8 أندية في حجز مقاعدها بالدور ثمن النهائي قبل إنطلاق “جولة الحسم”، وهي برشلونة، وبايرن ميونخ، ويوفنتوس، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، ولايبزيج إلى جانب ريال مدريد، وتوتنهام.



في حين تسعى أندية “ليفربول، وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا، والانتر، وتشيلسي، وأياكس، وسالزبورج، ونابولي، وليون، ودورتموند، وزينيت سانت بطرسبرج، وشاختار دونيتسك، ودينامو زغرب، وأتالانتا، وباير ليفركوزن في اللحاق بركب المتأهلين لدور الـ 16”.







مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم





تقام اليوم الثلاثاء 10 -12-2019، العديد من المباريات الهامة فى الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجارى 2019-2020 نستعرض أبرزها بتوقيت القاهرة فى التقرير التالى..



ريد بول سالزبورغ × ليفربول – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1



نابولى × جينك – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2





بوروسيا دورتموند × سلافيا براج – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 5



إنتر ميلان × برشلونة – العاشرة مساء– على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم





ليون × لايبزيج – العاشرة مساء– على قناة beIN Sports HD 6



أياكس × فالنسيا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3





تشيلسي × ليل – العاشرة مساء– على قناة beIN Sports HD 2



بنفيكا × زينيت سان بطرسبرج – العاشرة مساء– على قناة beIN Sports HD 4