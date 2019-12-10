أخبار نادي برشلونة

دوري ابطال اوروبا .. 8 بطاقات تشعل الصراع فى جولة الحسم بين عمالقة القارة العجوز.. ليفربول يخشى الخروج المبكر من تشامبيونزليج.. إنتر ميلان فى مهمة نارية أمام برشلونة بدون ميسي

10 ديسمبر، 2019
0
ليفربول


دوري ابطال اوروبا
 

تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بإقامة 8 مباريات، أبرزها ريد بول سالزبورج النمساوي مع ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح.

ويلتقى نابولي الايطالي مع جينك البلجيكي، وبوروسيا دورتموند الالماني مع سلافيا براج التشيكي، والانتر الايطالي مع برشلونة الاسباني، وليون الفرنسي مع لايبزيج الالماني، وأياكس أمستردام الهولندي مع فالنسيا الاسباني، وتشليسي الانجليزي مع ليل الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي مع زينيت الروسي.

دوري ابطال اوروبا
 

ونجحت 8 أندية في حجز مقاعدها بالدور ثمن النهائي قبل إنطلاق “جولة الحسم”، وهي برشلونة، وبايرن ميونخ، ويوفنتوس، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، ولايبزيج إلى جانب ريال مدريد، وتوتنهام.

في حين تسعى أندية “ليفربول، وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا، والانتر، وتشيلسي، وأياكس، وسالزبورج، ونابولي، وليون، ودورتموند، وزينيت سانت بطرسبرج، وشاختار دونيتسك، ودينامو زغرب، وأتالانتا، وباير ليفركوزن في اللحاق بركب المتأهلين لدور الـ 16”.

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم
 

تقام اليوم الثلاثاء 10 -12-2019، العديد من المباريات الهامة فى الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجارى 2019-2020 نستعرض أبرزها بتوقيت القاهرة فى التقرير التالى..

ريد بول سالزبورغ × ليفربول – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1  

نابولى × جينك – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2


بوروسيا دورتموند × سلافيا براج – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 5 

إنتر ميلان × برشلونة – العاشرة مساء– على قناة  beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم
 

ليون × لايبزيج – العاشرة مساء– على قناة beIN Sports HD 6  

أياكس × فالنسيا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3   


تشيلسي × ليل – العاشرة مساء– على قناة beIN Sports HD 2

بنفيكا × زينيت سان بطرسبرج – العاشرة مساء– على قناة beIN Sports HD 4       

أخبار ذات صلة

الوسوم
أمام إنتر ابرز مباريات اليوم ابطال اخبار دوري أبطال أوروبا الحسم الخروج الصراع العجوز القارة المبكر اوروبا بدون برشلونة بطاقات بين تشامبيونزليج تشعل تشيلسي جولة دوري دوري أبطال أوروبا دوري ابطال اوروبا عمالقة فى ليفربول مباريات اليوم مباريات دوري أبطال أوروبا من مهمة مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الاثنين مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم ميسي ميلان نارية يخشى

إقرا أيضا

Photo of ليفاندوفيسكي يقترب من التفوق على ميسي وحسم صراع هداف عام 2019

ليفاندوفيسكي يقترب من التفوق على ميسي وحسم صراع هداف عام 2019

10 ديسمبر، 2019
Photo of فالفيردي يفسر غياب ميسي عن مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

فالفيردي يفسر غياب ميسي عن مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

10 ديسمبر، 2019
Photo of فالفيردي: نستطيع اللعب بدون ميسي ولا علاقة لي بلاوتارو مارتينيز

فالفيردي: نستطيع اللعب بدون ميسي ولا علاقة لي بلاوتارو مارتينيز

10 ديسمبر، 2019
Photo of قبل مواجهة اليوم.. أهداف مباراة برشلونة وإنتر ميلان فى الكامب نو

قبل مواجهة اليوم.. أهداف مباراة برشلونة وإنتر ميلان فى الكامب نو

10 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق