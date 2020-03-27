أخبار نادي برشلونة

دور عبد الحق نوري في تطور دي يونج

27 مارس، 2020
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دور عبد الحق نوري في تطور دي يونج

هاي كورة_ أكد عبد الرحيم نور، شقيق الهولندي من أصول مغربية عبد الحق نوري لاعب اياكس أمستردام أن شقيقه استفاق من الغيبوبة التى تعرض لها منذ صيف 2017 الماضي، وخرج من المستشفى.

في المقابل نادي أياكس تعهد بأنه سيتكفل بكل ما يتعلق بعملية تعافي لاعبه السابق والذي كان ضمن افراد الجيل الذهبي مع كل من دوني فان دي بيك وفرينكي دي يونج وغيرهم.

دي يونج لاعب برشلونة قال ” قبل انتقالي الى برشلونة كنت محتاراً. ذهبت الى منزل عبدالحق نوري, شقيقه قال لي عليك الذهاب الى برشلونة, انهم الأكبر .. بعدها والدة نوري سألت نوري اين يجب ان يذهب دي يونج ؟ قالت عدة الأندية وعندما ذكرت برشلونة نوري حرك حاجب عينيه .. تلك كانت لحظة رائعة بالنسبة لي “

دي يونج : عبدالحق نوري ايضاً ساعدني في إختيار اياكس, عندما قررت الخروج من ويليام وكنت مُحتاراً بين اياكس وايندهوفن.. نوري قال لي ماذا ستفعل في ايندهوفن ؟ تعال الى اياكس لنلعب سوياً .


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