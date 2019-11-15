المشهد اليمني

دولة أوروبية تعلن هويات الأشخاص الذين طعنهم المقيم اليمني في حفل ”الملز” بالرياض..تفاصيل

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 9 دقائق
0 أقل من دقيقة
المشهد اليمني

ذكرت مصادر في الخارجية الإسبانية أن 4 أشخاص يحملون جنسية إسبانيا تعرضوا للطعن، يوم الاثنين الماضي، في حديقة الملز بالرياض، بعد أن أعلنت السعودية القبض على المهاجم متحدثة عن 3 جرحى.

وقالت المصادر، حسبما نقلته وسائل إعلام محلية، الخميس، إن الضحايا الـ 4 مواطنون إسبان وهم من فرقة مسرحية.

وأوضح المسؤولون أن السفارة الإسبانية في السعودية أبلغت على الفور بالحادث، وتقدم الدعم الضروري للجرحى.

وأعلنت الشرطة السعودية، مساء الاثنين الماضي، سقوط 3 جرحى جراء هجوم استهدف عرضا حيا على مسرح حديقة الملك عبد الله في حي الملز بالرياض.

وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة السعودية أن المهاجم، وهو مقيم يمني (33 عاما) اعتقل فورا بعد الهجوم على الفنانين.

وتم تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية، بحسب المتحدث الذي لم يحدد في ذلك الوقت جنسياتهم أو دوافع مرتكب حادثة الطعن.

المصدر:مواقع

الوسوم
أوروبية الأشخاص الذين المقيم الملز اليمني بالرياضتفاصيل تعلن حفل دولة طعنهم في هويات

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة: هادي يتراجع عن ترشيح ”معين عبدالملك ”للحكومة .. تعرف على البدلاء بالأسماء والصور؟

صحيفة: هادي يتراجع عن ترشيح ”معين عبدالملك ”للحكومة .. تعرف على البدلاء بالأسماء والصور؟

منذ 23 دقيقة
Photo of منتخبنا الوطني يتغلب على فلسطين بهدف نظيف ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ”فيديو”

منتخبنا الوطني يتغلب على فلسطين بهدف نظيف ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ”فيديو”

منذ 55 دقيقة
Photo of ارتفاع أسعار العملات أمام الريال اليمني.. أسعار الصرف اليوم؟

ارتفاع أسعار العملات أمام الريال اليمني.. أسعار الصرف اليوم؟

منذ ساعة واحدة
Photo of جريمة مروعة.. مقتل شاب بآلة حادة داخل شقته بعدن

جريمة مروعة.. مقتل شاب بآلة حادة داخل شقته بعدن

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق