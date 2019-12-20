كريتر سكاي

دولة عربية تصدر تعميم حجز لحاملي الجوازات اليمنية..تعرف عليها

20 ديسمبر، 2019
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(كريتر سكاي):خاص

فرض الامن اللبناني تعميم جديد جديد يمنع دخول حاملي الجوازات اليمنية الى الاراضي اللبنانية وذالك بموجب تعميم صادر عن السفير اليمني لدى لبنان.

وقالت مصادر خاصة ل كريتر سكاي ان الجانب اللبناني يفرض موافقة أمنية مسبقة قبل دخول اراضيه على حملة الجوازات اليمنية العادية والدبلوماسية وخلال الأسبوع الماضي تم رفض دخول 20 يمنيا.

وتابع قائلا قبل امس تم إيقاف السفير السابق مصطفى نعمان لعدة ساعات في مطار بيروت حتى صدرت الموافقة الأمنية.

واضاف ان القصة بدأت عندما بعثت الجوازات اللبنانية تعميم لكافة السفارات المعتمدة في لبنان تطلب بتوضحيات عن آلية تعامل كل بلد مع الجواز اللبناني  ليتخد الجانب اللبناني قرار المعاملة بالمثل .

وواصل قائلا ان سفيرنا في لبنان عبدالله الدعيس وبدون التشاور مع احد في السفارة ابلغهم ان اليمن يفرض موافقه امنية مسبقة على حملة الجوازات اللبنانية وهو ما دفع الجانب اللبناني لفرض الموافقة الامنية المسبقة من باب التعامل بالمثل.

ولفت بالقول كان يفترض ان يوضح السفير في الرد ان الاجراءات الذي يتخذه اليمن حاليا هو اجراء يشمل كافة الجنسيات بشكل مؤقت بسبب الظروف التي تمر بها البلد ومن باب الحفاظ على سلامة القادمين لليمن.

واختتم بالقول ان الجانب اللبناني فهم ان الموافقة الامنية اليمنية على الجواز اللبناني هي من السابق وبالتالي اتخذ قرار التعامل بالمثل.

وختاما بصدور هذا القرار سوف يظل حاملي الجوازات في صالة الحجز لعدة ساعات حتى الموافقة على دخوله لبنان.

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