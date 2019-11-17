التغيير نت

دولة عربية توقف دخول اليمنيين اليها وطلب منهم فيزة..تفاصيل

التغيير نت التغيير نت منذ 9 دقائق
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قررت السلطات المصرية تعليق قرار دخول المواطنين اليمنيين وغيرهم والمقيمين بدول الخليج العربي والاتحاد الاوربي وامريكا وكندا الى مصر دون فيزة مسبقة حتى اشعار آخر .

وقال ملحق شؤون المغتربين بسفارتنا بالقاهرة ابراهيم الجهمي ان السلطات المصرية اوقفت السماح للمواطنين اليمنيين المقيمين في الخليج والاتحاد الاوربي وامريكا من دخول اراضيها دون فيزة وهو الامر الذي كانت قد اقرته قبل شهر من الان .

واكد مسافرون صحة حديث الجهمي حيث قالوا بان السلطات المصرية منعت السماح لهم بالدخول طالبة فيزة من سفاراتها بتلك البلدان .

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