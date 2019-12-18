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دولة عربية جديدة تمنع دخول اليمنيين حاملي الجوازات الحمراء

18 ديسمبر، 2019
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أقرت دولة عربية منع دخول اليمنيين حاملي الجوازات الحمراء اليها، في اجراء جديد.

وقال السفير اليمني السابق مصطفى أحمد النعمان، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ، أن السلطات اللبنانية، أقرت مؤخراً منع ميزة الدخول الفوري لحاملي الجوازات الدبلوماسية اليمنية إلى أراضيها.

وجاءت الإجراءات اللبنانية بفعل المخالفات التي رافقت إصدار الجواز الدبلوماسي اليمني في الاونة الاخيرة واستخدامها لأغراض غير تلك التي خصصها لها القانون اليمني والبروتوكول الدبلوماسي بشكل عام.

وتعود بداية العبث بالجوازات الدبلوماسية اليمنية إلى العام 2016، حيث بدأ بيع الجواز الدبلوماسي بسعر متوسط يبلغ 10 آلاف ريال سعودي.

ومؤخراً صارت الجوازات الدبلوماسية اليمنية ترتبط بسمعة سيئة الصيت لدى الجهات الدولية ذات العلاقة؛ بسبب العبث الذي مارسته حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وتحويل الجوازات الدبلوماسية إلى سوق سوداء.

وتتمثل أبرز المخالفات التي تم رصدها في منح تلك الجوازات لأشخاص لم يشملهم القانون الخاص بالجوازات الدبلوماسية، وتحديد مهن لا علاقة لها بالدبلوماسية داخل الجوازات مثل: “شيخ – رجل أعمال-عمال مطاعم”.

وكانت السلطات المصرية اتخذت في ديسمبر الماضي بعض الإجراءات الخاصة بالجوازات الدبلوماسية اليمنية، منها منع الجوازات الصادرة بعد العام 2015.

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الجوازات الحمراء اليمنيين تمنع جديدة حاملي دخول دولة عربية

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