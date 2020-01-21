دويد يؤكد على أهمية استمرار العمليات العسكرية لردع خروقات المليشيات

@ المخا، نيوزيمن:

الحديدة

2020-01-21 10:59:10

أكد الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي العميد صادق دويد، الاثنين، على أهمية استمرار العمليات العسكرية لردع خروقات مليشيات الحوثي المتواصلة للقرار الأممي القاضي بوقف إطلاق النار في الحديدة.

وقال العميد دويد، في كلمة له أمام دفعات جديدة من الملتحقين بصفوف ألوية حراس الجمهورية، إن القوات المشتركة بالساحل الغربي ملتزمة بالهدنة الأممية، لكن مليشيات الحوثي مستمرة في خروقاتها اليومية.

وأكد أن العصابة الحوثية حاولت مراراً التقدم للسيطرة على مناطق واختراق خطوط الإمداد وعزل قواتنا في مدينة الحديدة وكذا في جبهات حيس والدريهمي والتحيتا والجبلية، لكنها كانت تفشل في كل مرة.

وأضاف، إن القوات المشتركة تتصدى بحزم لكل محاولات الذراع الإيرانية وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأشار إلى أن مستشفيات صنعاء والحديدة مليئة بالقتلى والجرحى الحوثيين جراء حماقاتهم المستمرة بالدفع بعناصرهم إلى محارق الموت بالساحل الغربي.

وحث دويد الملتحقين الجدد إلى صفوف حراس الجمهورية، على تكثيف الجهود والانضباط العسكري والاستفادة المثلى من فترة التدريب ليشكل التحاقهم بزملائهم في جبهات العزة والشرف إضافة نوعية.

ولفت إلى أهمية المعركة التي يخوضها الشعب اليمني والتي تستدعي تضافر جهود القوى الوطنية.

وقال، إن صنعاء ما زالت بيد الحوثي، وكذا صعدة ومحافظات أخرى، وعلينا جميعا أن نحرر هذه المناطق وأن ننتصر لجمهوريتنا ولمكاسب ثورتي سبتمبر وأكتوبر العظيمتين.

وأشار العميد دويد، في ختام كلمته، إلى ما تشكله جبهة الساحل الغربي من نموذج لوحدة الصف الوطني، مخاطباً الجنود: ستلتحقون بالجبهات وستعملون جنباً إلى جنب مع رفاق السلاح من العمالقة والتهاميين وزملائكم حراس الجمهورية، وجميعنا نحمل نفس الهدف ونفس القضية وهو تحرير اليمن من المغتصب الحوثي الذراع الإيراني في اليمن.