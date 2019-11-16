ديباجي: الملالي اهتز بالعراق ولبنان.. وسيهتز في صنعاء

علق المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم، على التظاهرات التي تشهدها إيران، مؤكدًا أن تلك الانتفاضة ستهز نظام الملالي من الداخل بعدما اهتز في العراق ولبنان وقريبًا في صنعاء.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “إيران تنتفض بإذن الله تستمر الانتفاضة ليهتز نظام الملالي من الداخل بعدما اهتز في العراق ولبنان وقريبا في صنعاء”.

وأضاف: “إيران حاليًا تعاني اقتصاديًا وكان من المتوقع ومن الطبيعي أن تثور الشعوب الايرانية ضد هذا النظام الفاسد والطائفي والعدواني”.

وشهدت مجموعة من المدن الإيرانية، أمس الجمعة، مظاهرات للأهالي تأتي احتجاجا على قرار حكومة البلاد رفع أسعار البنزين. وعمت المظاهرات مدنا جنوب إيران بينها الأهواز وسيرجان وماهشهر وشيراز وغجساران وبهبهان، إضافة إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران وبيرجند قربها.