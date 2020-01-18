المشهد العربي

ديباجي: قطر ما زالت تمارس دورها التخريبي في الوطن العربي

18 يناير، 2020
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أكد المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم، أن قطر ما زالت تمارس دورها التخريبي في الوطن العربي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “ما زالت الدويلة تمارس دورها التخريبي والتأمري في الوطن العربي وعلى عينك يا تاجر. ما زالت تقدم وتبذل الأموال لمزيد من الخراب والدمار والقتل والدماء”.

وأضاف: “ليبيا تصيح وتونس تئن واليمن يبكي وسوريا منكوبة والعراق ممزق والصومال تصحى وتنام على الإرهاب وفلسطين تعيش الفرقة والانقسام”.

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