ديباجي: قطر ما زالت تمارس دورها التخريبي في الوطن العربي

أكد المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم، أن قطر ما زالت تمارس دورها التخريبي في الوطن العربي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “ما زالت الدويلة تمارس دورها التخريبي والتأمري في الوطن العربي وعلى عينك يا تاجر. ما زالت تقدم وتبذل الأموال لمزيد من الخراب والدمار والقتل والدماء”.

وأضاف: “ليبيا تصيح وتونس تئن واليمن يبكي وسوريا منكوبة والعراق ممزق والصومال تصحى وتنام على الإرهاب وفلسطين تعيش الفرقة والانقسام”.