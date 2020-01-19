ديمبيلي يعود إلى برشلونة بعد انتهاء رحلة علاجه في قطر

رصدت عدسات المصورين، لحظة وصول الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى مطار برشلونة، بعد انتهاء رحلة علاجه في قطر، والتي امتدت لنحو شهر ونصف.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن صاحب الـ22 عامًا سيتواجد في مدرجات ملعب “كامب نو” مساء اليوم الأحد، لمشاهدة اللقاء الذي سيجمع الفريق بضيفه غرناطة في أولى مباريات الدور الثاني لليجا.

وأفادت نفس الصحيفة، أن تلفزيون “كواترو” وأيضًا ” تيليسينكو” حاولا اقتباس أي تصريح من عثمان، إلا أنه رفض الإدلاء بأي كلمة، وذلك لحظة وصوله المطار.

وكان لاعب بوروسيا دورتموند السابق، قد سافر إلى العاصمة القطرية الدوحة مطلع ديسمبر الماضي، ليتلقى العلاج اللازم من إصابته في عظمة الساق اليمنى، التي تفاقمت بعد مشاركته أمام فريقه السابق في الجولة قبل الأخيرة لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وذكر نفس التقرير الكاتالوني، أن المدير التنفيذي للنادي أوسكار جراو والمدير الرياضي إريك أبيدال، كانا قد زارا اللاعب في الدوحة بعد الخروج من كأس السوبر الإسبانية، كنوع من أنوع الدعم المعنوي للاعب، وأيضًا للتأكد من أن برنامج علاجه يسير على ما يرام.

وفي الختام، اكتفى التقرير بالإشارة إلى أن ديمبيلي سيبدأ المرحلة الثانية من العلاج، لكن دون الكشف عن الموعد النهائي المحدد لعودته للملاعب مرة أخرى.

وترجح أغلب التقارير أن يتعافى تمامًا من الإصابة مع الأسبوع الأول أو الثاني لفبراير المقبل، ما يعني أنه بنسبة كبيرة سيكون لائقًا لاختبار نابولي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.