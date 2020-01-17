دي مارزيو يوضح حقيقة انتقال داني أولمو إلى ميلان

موقع سبورت 360 – نفى الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي الإيطالي في شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” اقتراب المهاجم الإسباني داني أولمو، لاعب دينامو زغرب الكرواتي من الانتقال إلى صفوف آي سي ميلان.

وكشفت تقارير صحفية كرواتية عن قيام إدارة ميلان بقيادة الكرواتي بوبان بتقديم عرضٍ لدينامو زغرب من أجل الحصول على خدمات داني أولمو، وهنالك حديث عن 20-30 مليون يورو عرضها “الروسونيري” على الطاولة، بجانب تقديم عقد لخمس سنوات، وبراتب سنوي يبلغ 2.5 مليون يورو.

داني أولمو إلى ميلان .. دي مارزيو يوضح ما يحصل

وقال جيانلوكا دي مارزيو بأن ميلان لا يفكر في التعاقد مع اللاعب الإسباني ذو 21 عاماً في الوقت الحالي، وكل شيء سيكون خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولن تكون مهمة ميلان سهلة للحصول على خدمات داني أولمو، في ظل رغبة برشلونة باستعادة اللاعب الذي تخرج من أكاديميته “لا ماسيا”.

يذكر أن عقد أولمو مع دينامو زغرب يمتد حتى عام 2021، ويتبقى عام ونصف على عقده.

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