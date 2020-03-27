أخبار نادي برشلونة

دي يونج: نوري سبب انتقالي إلى برشلونة

27 مارس، 2020
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دي يونج: نوري سبب انتقالي إلى برشلونة

ما هو الدور الذي لعبه عبد الحق نوري في صفقة انتقال دي يونج لبرشلونة

كشف فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، عن الدور الذي قام به عبد الحق نوري، لاعب أياكس، في انتقال الأول إلى صفوف النادي الكتالوني.

عبد الحق نوري دخل في غيبوبة في 2017 ليستفيق بعد 3 سنوات كاملة.

وقال دي يونج في تصريحات للصحافة الهولندية: “حينما كنت في فريق فيلم تو تيلبورج، تلقيت عرضًا من أيندهوفن وكنت قريبًا من الانضمام لهم، ولكن نوري أقنعني باللعب لصالح أياكس حتى نكون زملاء”.

وتابع: “كنا مع منتخب هولندا للشباب في ودية ضد اليونان، وجلس معي وقال لي إنني سأحقق النجاح في أياكس بصورة أكبر”.

كما تحدث صاحب الـ 23 عامًا عن موقف نوري من انضمامه إلى البلوجرانا.

وواصل: “زرته في المستشفى وكنت أتحدث مع والدته عن عروض برشلونة وباريس سان جيرمان وأنني أشعر بالتردد، وجدتها تسأل نوري عن رأيه”.

واختتم: “حينما ذكرت اسم برشلونة، حرك عبد الحق عينه مما جعلني اختار البلوجرانا. لقد كانت لحظة فريدة وسعيدة لي ولعائلته”.

من جانبه، أكد دوني فان دي بيك، لاعب أياكس، أنّ نوري عبد الحق له مستقبل مع الفريق الهولندي وسوف يقدم الكثير للنادي لما يمتلك من مقومات وذلك بعد تعافيه تمامًا وجاهزيته للعب كرة القدم.

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