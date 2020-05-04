أخبار نادي برشلونة

دي يونج ونجم ريال مدريد يعودان تمهيدًا لاستئناف الليجا

5 مايو، 2020
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دي يونج ونجم ريال مدريد يعودان تمهيدًا لاستئناف الليجا

ريال مدريد وبرشلونة يستعيدان نجومهما من أجل عودة النشاط

كشفت مصادر مقربة من ريال مدريد وبرشلونة أن كلًا من لوكا يوفيتش وفرينكي دي يونج قد عادا إلى إسبانيا في الأيام الماضية.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني الموافقة رسميًا على عودة الأندية إلى التدريبات تمهيدًا لاستئناف الدوري الإسباني الذي من المرجح أن يكون في يونيو.

وبالنسبة للوكا يوفيتش، فقد كان المهاجم الصربي هو لاعب ريال مدريد الوحيد المتواجد خارج إسبانيا، ولكنه عاد صباح الاثنين على متن طائرة خاصة من صربيا.

أما بالنسبة لنجم برشلونة فرينكي دي يونج، فقد وصل لاعب خط الوسط الهولندي إلى إسبانيا صباح اليوم الإثنين كذلك للسبب ذاته.

وحط دي يونج الرحال في كتالونيا بعدما وصل على متن طائرة في رحلة خاصة من أمستردام برفقة شريكه ميكاي كيميني، ليستعيد برشلونة لاعبه الدولي.

ويتبقى للفريق الكتالوني فقط الدنماركي مارتن بريثوايت والذي يعد في الوقت الحالي اللاعب الوحيد المتواجد بعيدًا عن برشلونة.

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يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، الأمر الذي يجعل المنافسة مشتعلة حتى النهاية.

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