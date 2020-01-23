دي يونج يكشف الفارق بين سيتيين وفالفيردي

سبورت 360 – قال فرينكي دي يونج، نجم نادي برشلونة، إن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا يبقى بمثابة الحلم بالنسبة له، مشيراً في سياق آخر، إلى أن كيكي سيتيين وإرنستو فالفيردي يتميزان بأفكار متشابة فيما يخص أسلوب اللعب.

وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي، أعلن برشلونة عن تعاقده مع فرينكي دي يونج قادماً من آياكس أمستردام الهولندي، في صفقة وصل سعرها إلى 75 مليون يورو، وقد وصل النجم الشاب إلى الكامب نو في الصيف الماضي.

دي يونج يُحدد اللقب الذي يريد التتويج به مع برشلونة:

وفي تصريحات نقلتها صحيفة (سبورت) الإسبانية، قال أفضل متوسط ميدان في أوروبا: “أريد الفوز بكل الألقاب، لكن إذا كان يتعين علي اختيار لقب واحد، فإنني سوف أختار لقب دوري أبطال أوروبا، رغم أنني أريد التتويج أيضاً بالليجا والكأس”.

وتابع: “في الموسم الماضي، كاد أن يكون نهائي دوري الأبطال مميزاً لو تأهل برشلونة وآياكس، وفي هذا الموسم آمل أن أكون هناك في المباراة الختامية”.

وبخصوص أسلوب البارسا، قال دي يونج: “يبدو أنني تكيفت بسهولة وأنا سعيد في البارسا، لكنني أعلم أنني أستطيع أن أفعل ما هو أفضل بكثير، وأعتقد أيضاً أن لدينا مساحة كبيرة للتطور كفريق، وسنكون أفضل مع مرور الوقت في الموسم”.

وعن الفارق بين سيتيين وفالفيردي، قال دي يونج: “ليس هناك شيء خاص، الفكرة هي نفسها التي كانت مع فالفيردي، أسلوب الحيازة الذي يميز البارسا، الشيء الوحيد الذي يتغير هو التفاصيل الصغيرة، لكن النية للمدربين الاثنين هي امتلاك الكرة”.

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