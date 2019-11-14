د/ أحمد بن عطية : المليشيات الحوثية لا تفهم لغة السلام وعلينا توحيد الصف خلف الشرعية





أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية، على أهمية توحيد الصف خلف القيادة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، مشيرًا إلى الوضع الذي وصلت إليه البلاد بفعل انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال محاضرة للوزير عطية خلال زيارته المركز التدريبي لقوات الجيش، شدد خلالها على “ضرورة مواصلة السير في مواجهة انقلاب مليشيات الحوثي الانقلابية، والتعاون لما من شأنه استعادة الدولة وتنمية وبناء الوطن والحفاظ على المكتسبات الوطنية”.

وقال الوزير عطية، أن “المليشيات الحوثية لا تفهم لغة السلام، وأن توحّد اليمنيين وتكاتفهم هو السبيل الوحيد للحفاظ على الهوية الوطنية والدستور والقانون”.

ولفت وزير الأوقاف، إلى جهود الحكومة الشرعية المتواصلة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

من جانبه، رحب مدير المركز التدريبي لقوات الجيش العميد الركن خالد السميني بزيارة معالي وزير الأوقاف والإرشاد، مشيراً إلى أهمية المحاضرة القيّمة التي ألقاها على مسامع ضباط وصف وأفراد المركز في تعزيز الروح الوطنية.

رافقه خلال الزيارة مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن احمد الأشول، وعدد من القيادات العسكرية والمدنية.