د. الشبحي يدعو المواطنين الى تجاهل الاشاعات المقلقة عن كورونا واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

4 مايو / خاص



اكد د. سالم الشبحي رئيس لجنة مجابهة فيروس كورونا بأن الجنوب وشعبه خالي من فيروس كورونا، مطالبا بعدم سماع الشائعات واخبار المتداولة الغير معتمده واخذ المعلومات فقط من مواقعها ومصادرها الرسمية.

ودعا الشبحي المواطنين باستقاء معلوماتهم عن وباء كورونا عبر الناطق الرسمي في وزارة الصحة والسكان الدكتور علي الوليدي غير ذلك لا تعتمد اي تصريحات بخصوص فيروس كورونا.

وقال الشبحي هناك قيادات عليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي مهتمة وتتواصل على مدار الساعة وهناك قيادة الجنة العليا للاغاثة الانسانية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، والقيادة العليا في وزارة الصحة والسكان، والجهات الحكومية العليا ايضا على تواصل مستمر والكل يساعد بتوجيه السفينة والخروج من الكارثة الى بر الأمان”.

واضاف نحن اعضاء لجنة مجابهة فيروس كورونا وكل طاقم محجر الامل وكل المستشفيات والجامعات الطبية بالجنوب وبمساعدة الكثيرون نعمل ليل نهار وبصمت وعلى مدار الساعة ودون كلل وكل القنوات والجهات على تواصل معنا اول بأول و وعد وعهد لن نخفي اي معلومة ولكن يجب اخذها من مواقعها الرسمية فقط.

ووجه الشبحي شكره لكل المجتهدين .. املا عدم خلق الخوف والهلع بأوساط الشعب الطيب الصابر، ولا داعي لذلك .. مطالبا بأن يكون أصحاب الاخبار عونا للمواطنين في الجانب النفسي.

وتابع ” وبأذن الله سنعدي من هذه الكارثة الوبائية بسلام وصحة وعافية.

وخاطب المواطنين قائلا ” لا تبالوا هناك الكثيرون من يظهروا بالساعات الاخير وبعد انتهاء الجائحة يقولون خاطرنا بحياتنا من اجل المواطن والوطن،لا تزعلوا منهم فقط ردوا عليهم جزاكم الله الف خير. والكلمة الطيبة صدقه، والحياة فانية ولن يبقى غير الاثر الطيب.