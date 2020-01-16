د. باحسن: اليمن مهددة بأزمة مياه

نظم منتدى جميل جازم الكائن في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن مساء اليوم الخامس عشر من يناير الأربعاء ندوة علمية بيئية تناولت انواع الحشرات الغازية في المناطق الجنوبية الساحلية والمتكاثرة بفعل المتغيرات المناخية قدمها الاكاديمي بكلية العلوم بجامعة عدن- د. مهدي سعيد باحسن.د.مهدي بالندوة تطرق إلى جملة من المفاهيم البيئية العامة العالمية والمحلية والمتعلقة بالحشرات الغازية والتي لم تعرفها هذه المناطق والظروف المناخية والأثر الاقتصادي جراء ضرر هذه الحشرات الغازية وخاصة في بعض المواسم على البلد بشكل عام والمناطق الساحلية الجنوبية بشكل خاص.

وقال د.مهدي تقع اليمن في مناخ أكثر جفافا وحرارة الأمر الذي يؤثر على وفرة المخزون المائي وفق تقرير (ipcc) وان اليمن ضمن الدول العشر المهددة لحدوث أزمة المياه وذلك بسبب استنزاف المياه بشكل غير طبيعي.

وأشار د. مهدي الى تأثير تغير المناخ العالمي على بعض الآفات الحشرية في بيئة اليمن، والتي أسهمت بظهور انواع لم تكن البلد تعرف هذه الحشرات، تسبب في اضرار مادية عالية قدرت عالميا مؤخرا بما يقارب 40 مليون دولار امريكي على مستوى العالم.

واوضح د. مهدي إلى أن ظهور حشرات في موسم غير موسمها في البلد أمر يشير إلى التأثيرات التي شهدها البلد كحشرة حفار أوراق الطماطم حشرة توتا ابسلوتا(tuta adsoluta)،وحشرة سوسة النخيل الحمراء(rhvnchophorus ferruqineus)والتي انتشرت مؤخرا في محافظة حضرموت، وحشرة دودة الجيش الخريفية(دودة الحشد)،ودودة سوسة بذور الفول السوداني، وحشرة خادرات او ناخرات البن اليمني، وحشرة سوسة الارز الهندية، وحشرة الاكاروسات.

شهدت الندوة مداخلة عدد من حضور الذين تطرقوا إلى أهمية التطرق لهذا الموضوع ومناشدة جهات ذات الاختصاص للقضاء على مثل هذه الحشرات وتفعيل التوعية الزراعية لكون ذلك جزء من الأمن الغذائي للمواطن.

ويجدر الإشارة إلى أن منتدى جميل جازم عادة ما ينظم عصر كل يوم أربعاء ندوة علمية أو ثقافية أو فنية أو سياسية بهدف الارتقاء بوعي المجتمع، كما يعتبر المنتدى من أنشط المنتديات التي تعمل على تنظيم الفعاليات طيلة العام.