عدن تايم

د. معين: صرف المرتبات المتأخرة للعسكريين والأمنيين الشهر المقبل

عدن تايم عدن تايم منذ 11 دقيقة
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اكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان البنك المركزي بدأ بصرف جزء من الرواتب المتأخرة للعام الجاري 2019 للعسكريين والأمنيين بالمحافظات الجنوبية، وفقا لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء بممثلين عنهم.. مؤكدا ان العمل جاري مع الجهات المعنية لصرف بقية المتأخرات قبل نهاية العام.

والتقى معين، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.

وأكد رئيس الوزراء أنه ورغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد الا ان فخامة الرئيس طلب منه ان ينقل للجنة وعبرها للمتظلمين بأن قضيتهم مازالت في صلب اهتمام الدولة وستعمل جهودها لحلها.. مشددا على ضرورة استكمال اللجنة لعملها وقال ان عمل اللجنة يحظى بمتابعة مباشرة واهتمام من فخامة رئيس الجمهورية، حيث ان تسوية المظالم وجبر الضرر جزء أساسي من تحقيق السلام والاستقرار.

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عدن تايم

عدن تايم

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