ذراع إيران تقر بمصرع أحد أبرز قياداتها في جبهة الساحل الغربي

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:

الحديدة

2019-11-24 11:36:20

شيعت مليشيات الحوثي في الحديدة، السبت، أحد قياداتها العسكرية البارزة المنتمي لمحافظة صعدة، والذي لقي مصرعه الأسبوع الماضي في جبهات الساحل الغربي.

وأعلنت وسائل إعلام المليشيا الحوثية تشييع القيادي الميداني، مقبل أحمد محمد عواش برتبة رائد، في مدينة الحديدة، مشيرة إلى أنه لقي مصرعه في جبهة الساحل الغربي.

ولقي القيادي العسكري البارز في مليشيات الذراع الإيرانية، الحوثي محمد عواش، مصرعه وثلاثة من مرافقيه، الثلاثاء الماضي، في هجوم شنته مجاميع من مليشيا الحوثي على مواقع للقوات المشتركة في مديرية التحيتا الساحلية، جنوب الحديدة.

وشارك في التشيع، محمد عياش قحيم المعين من قبل المليشيا قائما بأعمال محافظ الحديدة، والقيادي الحوثي هادي عبد الخالق المعين مديرا لأمن المحافظة، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وينتمي الصريع “عواش” إلى قرية مذاب بمديرية الصفراء محافظة صعدة، ويعد أحد أهم قيادات المليشيا الميدانيين حيث قاد معارك عدة في كثير من الجبهات قبل أن يتم نقله إلى جبهات الساحل الغربي.