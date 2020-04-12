ذراع إيران واصلت التحشيد واستهداف وقصف أحياء حيس بالحديدة

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:

الحديدة

2020-04-12 17:59:03

عاودت مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الأحد، استهداف الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غداة قصف هستيري همجي طال الأحياء السكنية.

وقالت مصادر محلية في حيس، إن المليشيات استهدفت بالأسلحة الرشاشة الأحياء السكنية الآهلة في المدينة بشكل متعمد ومتواصل.

المصادر أكدت أن المليشيات قصفت أحياء متفرقة في حي ربع الحضرمي وخلفت حالة من الذعر والخوف في أوساط المواطنين وسط الأحياء الذي يتعرض دائما للقصف والاستهداف وخلف خلال الأسبوع الأخير ضحايا من النساء والأطفال وأضرارا واسعة.

ومساء السبت استهدفت مليشيات الحوثي منازل المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة حيس بكافة أنواع الأسلحة.

وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية استخدمت الأسلحة الرشاشة وسلاح البيكا في استهدافها لمنازل المواطنين.

وأوضحت مصادر محلية متطابقة لنيوزيمن، السبت، أن تحركات جديدة رصدت للمليشيات الحوثية على أطراف مديرية حيس جنوب الحديدة وباتجاه خطوط التماس ومناطق تمركز مسلحيها، علاوة على استقدام مسلحين إلى مفرق العدين، بعد يومين على القيام بهجمات متزامنة انطلاقاً من مفرق العدين.