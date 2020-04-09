رأس رونالدو تظهر في برشلونة على يد برايثويت

مارتن برايثويت يحلق شعره لنفسه على طريقة رونالدو الظاهرة في كأس العالم 2002

ظهر العديد من اللاعبين بالعديد من الأشياء الغريبة سواء على مستوى التحديات التي يشركون فيها الجماهير أو بعض الأنشطة الأخرى التي يقومون بها داخل المنزل.

وتوقف نشاط كرة القدم في أوروبا قبل انتصاف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا الذي تفشى في القارة العجوز وفي العديد من الدول حول العالم.

وفي الوقت الذي قام فيه عدد من اللاعبين أبرزهم نجم ريال مدريد إيدين هازارد بتحدي حلاقة الشعر، ظهرت العديد من الأفعال المشابهة.

وكان بطل هذه الواقعة هو اللاعب الدنماركي صاحب الـ 29 عامًا والمنضم حديثًا من ليجانيس إلى صفوف برشلونة مارتن برايثويت.

ودلل مهاجم برشلونة على حبه للظاهرة رونالدو من خلال حلاقة رأسه بنفسه، ونشر فيديو يظهر فيه بالمظهر الجديد عبر حسابه الشخصي على تويتر.

— Martin Braithwaite (@MartinBraith) April 8, 2020

وقام برايثويت بتقليد ما قام به المهاجم التاريخي للبرازيل رونالدو في كأس العالم 2002 حين قام بحلاقة رأسه عدا الجزء الأمامي منها.

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يذكر أن رونالدو كان قد توج بكأس العالم وحصل على لقب هداف البطولة في 2002 بهذه الحلاقة التي كانت فأل خير عليه بعد إصابات الركبة التي كادت تنهي مسيرته.