عدن تايم

رؤساء الاقسام بمستشفيات سيئون يتلقون مفاهيم ومهارات تطبيقية لإدارة النفايات الطبية

8 أبريل، 2020
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سيئون / جمعان دويل

بدأت اليوم بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بسيئون الدورة التدريبية لإدارة النفايات الطبية في المستشفيات المدعومة من البنك الدولي بوادي حضرموت في سيئون وتريم وشبام والقطن تنظمها دائرة الجودة ومكافحة العدوى بمكتب الصحة بساحل حضرموت بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة بوادي وصحراء حضرموت بدعم وتمويل من منظمة الصحة العالمية .
وسيتلقى مدراء ورؤساء الاقسام بالمستشفيات المستهدفة على مدى ثلاثة ايام من قبل مدربي الدورة معارف ومفاهيم وخبرات ومهارات نظرية وعملية تطبيقية في طرق ووسائل ادارة النفايات الطبية وطرق التخلص منها وادوات الحماية الشخصية التطهير والتعقيم .
وفي افتتاح الدورة اكد مدير عام مكتب وزارة الصح العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور / هاني خالد العمودي اهمية هذه الدورة طرق التعامل مع النفايات الطبية وكيفية التخلص منها بالوسائل العلمية وفقا وبروتكول منظمة الصحة العالمية , واكد في كلمته للمشاركين بأهمية تكاتف الجهود وتحسين مستوى النظافة ومكافحة العدوى.
وشدد العمودي على اهمية الاستفادة من مخرجات الدورة وتطبيقها على الواقع العملي موضحا بان وباء كورونا الذي يخلو وادي حضرموت من اي حالة اشتباه بان النظافة هي احد الطرق للوقاية من هذا الوباء .
حضر افتتاح الدورة منسق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية بوادي حضرموت الدكتور / غازي باشامخة ومديرة دائرة الجودة ومكافحة العدوى بمكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت الدكتورة / رؤوفة اسكندر .

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