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رئاسة الانتقالي تستعرض خروقات الشرعية وتجدد تمسكها بنفيذ الاتفاق وفقا للآلية المحددة

8 ديسمبر، 2019
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عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس.

ووقف الاجتماع أمام نتائج اتفاق الرياض مستعرضاً الخروقات التي قامت بها الحكومة اليمنية لآليات الاتفاق منذ ما بعد التوقيع عليه، حيث جددت هيئة رئاسة المجلس تمسكها بضرورة تنفيذ الاتفاق وفقا للآلية المحددة فيه أولاً بأول، ورفضها الانتقائية في التقديم والتأخير لتنفيذ أي من بنود الاتفاق أو رفضه، لوأد محاولات مليشيا الإخوان إشعال فتيل حرب في الجنوب.

كما وقفت الهيئة أمام الوتيرة المتصاعدة للأعمال الإرهابية التي طالت الكوادر الأمنية الجنوبية، حيث سلكت قوى النفوذ اليمنية على إطلاق خلاياها الإرهابية النائمة في مثل هذه الظروف، سعياً منها لتعكير صفو الأمن والسكينة العامة في الجنوب، بهدف حرف الأنظار لتمرير مخططاتها المشبوهة.

وعبّرت الهيئة عن تقديرها لأداء أجهزة الأمن لمهامها في ظل الصعوبات والمعوقات المصطنعة من قبل الحكومة اليمنية، داعية أبناء العاصمة عدن والجنوب التعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والإبلاغ عنها.

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الاتفاق الانتقالي الشرعية المحددة بنفيذ تستعرض تمسكها خروقات رئاسة للآلية وتجدد وفقا

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