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رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تنضم ورشة عمل لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في عدن.

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نظمت دائرة الشؤون الاجتماعية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، ورشة عمل لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني تحت عنوان “عدن مدينتي وليست قريتي“.

وقال مشرفو الورشة، إن موضوعها يعكس المستوى الذي وصلت إليه العاصمة عدن في جميع نواحي الحياة.

وعبرت قيادات دائرة الشؤون الاجتماعية، بالعمل مع منظمات المجتمع المدني نحو بناء مجتمع مدني حضاري يُعيد المجد للعاصمة عدن.

واختار المشاركون في الورشة أعضاء لجنة إدارة ورشة العمل، كما حددوا محاور النقاش، وجرى بعدها تقسيم المشاركين في الورشة إلى ثلاث مجموعات نقاشية، تتولى تقديم مقترحات للتعامل مع السلبيات التي تواجه العاصمة عدن

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الانتقالي الجنوبي المجتمع المجلس المدني تنضم رئاسة عدن عمل في لمنظمات ورشة ومؤسسات
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