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رئيس أركان الجيش الإماراتي يصل الخرطوم غداً

10 ديسمبر، 2019
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رئيس أركان الجيش الإماراتي يصل الخرطوم غداً

السودان اليوم:

تسلم الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رسالة خطية من نظيره الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها .. سلمها له بمكتبه أمس العقيد الركن عبيد أحمد المحرزي الملحق العسكري بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالسودان، وقال بيان صادر عن إدارة الإعلام العسكري تلقته (التيار) أن الرميثي يصل إلى الخرطوم غداً الثلاثاء في زيارة رسمية في ذات الإطار لتطوير العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب.

التيار







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