أخبار نادي برشلونة

رئيس إنترميلان السابق : فكرنا في التعاقد مع ميسي و إنييستا وتراجعنا

23 يناير، 2020
0
رئيس إنترميلان السابق : فكرنا في التعاقد مع ميسي و إنييستا وتراجعنا

سبورت 360- أكد ماسيمو موراتي، الرئيس السابق لنادي إنترميلان الإيطالي، أنه فكر في الحصول على خدمات ثنائي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي و الإسباني أندرياس إنييستا، مؤكداً أنه تراجع عن تلك الفكرة.

وقال موراتي، في تصريحات نقلها موقع سيمبري إنتر، :”أردت ضم أندرياس إنييستا، وعلى الرغم من امتلاكنا المال لذلك، إلا أن تقديم عرض كان سيكون عديم الفائدة، فبرشلونة لم يكن ليبيعه أبداً”.

أما عن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال موراتي :”أول مرة شاهدناه كان في كأس العالم تحت 18 سنة، وعاد والداي من إسبانيا و أخبراني بالتزام برشلونة العظين بحل كل مشاكله الصحية، كانوا يعتنون بميسي، لذا تجاوزت الفكرة”.

BARCELONA, SPAIN - NOVEMBER 24: Andres Iniesta (L) of FC Barcelona competes for the ball with Javier Zanetti captain of Inter Milan during the UEFA Champions League group F match between FC Barcelona and Inter Milan at the Camp Nou Stadium on November 24, 2009 in Barcelona, Spain. Barcelona won the match 2-0. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)

موراتي يتحدث عن كواليس انضمام رونالدو لإنترميلان

واستعاد موراتي في حديثه ذكريات انضمام الهداف البرازيلي رونالدو الظاهرة إلى الإنتر في عام 1997، وقال :”لازلت أتذكر ذلك اليوم عندما قررت التعاقد معه، قبل تقديمه جاء إلى منزلي وتناولنا الطعام مع زوجتي و أطفالي، كان يبدو كطفلٍ صغير، كان يضحك وتغمره السعادة”.

Ronaldo of Inter Millan

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إنترميلان إنييستا التعاقد السابق رئيس فكرنا في مع ميسي وتراجعنا

إقرا أيضا

Photo of الآس : من هو البديل الأفضل لسواريز ؟

الآس : من هو البديل الأفضل لسواريز ؟

23 يناير، 2020
Photo of جريزمان يدون هدف التعادل لبرشلونة أمام إيبيزا.. فيديو

جريزمان يدون هدف التعادل لبرشلونة أمام إيبيزا.. فيديو

23 يناير، 2020
Photo of كاريوس لايزال بائسا

كاريوس لايزال بائسا

23 يناير، 2020
Photo of الرياضية السعودية تعلن رسمياً نقل مباراة ريال مدريد وبقية مباريات كأس الملك

الرياضية السعودية تعلن رسمياً نقل مباراة ريال مدريد وبقية مباريات كأس الملك

23 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق