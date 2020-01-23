رئيس إنترميلان السابق : فكرنا في التعاقد مع ميسي و إنييستا وتراجعنا

سبورت 360- أكد ماسيمو موراتي، الرئيس السابق لنادي إنترميلان الإيطالي، أنه فكر في الحصول على خدمات ثنائي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي و الإسباني أندرياس إنييستا، مؤكداً أنه تراجع عن تلك الفكرة.

وقال موراتي، في تصريحات نقلها موقع سيمبري إنتر، :”أردت ضم أندرياس إنييستا، وعلى الرغم من امتلاكنا المال لذلك، إلا أن تقديم عرض كان سيكون عديم الفائدة، فبرشلونة لم يكن ليبيعه أبداً”.

أما عن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال موراتي :”أول مرة شاهدناه كان في كأس العالم تحت 18 سنة، وعاد والداي من إسبانيا و أخبراني بالتزام برشلونة العظين بحل كل مشاكله الصحية، كانوا يعتنون بميسي، لذا تجاوزت الفكرة”.

موراتي يتحدث عن كواليس انضمام رونالدو لإنترميلان

واستعاد موراتي في حديثه ذكريات انضمام الهداف البرازيلي رونالدو الظاهرة إلى الإنتر في عام 1997، وقال :”لازلت أتذكر ذلك اليوم عندما قررت التعاقد معه، قبل تقديمه جاء إلى منزلي وتناولنا الطعام مع زوجتي و أطفالي، كان يبدو كطفلٍ صغير، كان يضحك وتغمره السعادة”.

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